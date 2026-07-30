Los proyectos para la rehabilitación de vivienda en Fuerteventura cuentan con la participación del Cabildo, ayuntamientos, Gobierno de Canarias y el Estado

El Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva avanzan la rehabilitación de vivienda en el municipio, con proyectos en el Casco Viejo de Corralejo Fase y El Cotillo que ascienden a casi 14 millones de euros. En total, se rehabilitan entornos residenciales (ERRP) de 507 viviendas distribuidas entre Casco Viejo Corralejo Fase I y II (262), Casco Viejo de Corralejo Fase III (107) y El Cotillo (138).

Fuerteventura avanza la rehabilitación de 507 viviendas en Corralejo y Cotillo / Cabildo de Fuerteventura

Esta actuación forma parte de la inversión global de más de 53 millones de euros que se promueve en Fuerteventura para la construcción y rehabilitación de vivienda, que cuenta con la participación del Cabildo de Fuerteventura, ayuntamientos, Gobierno de Canarias y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de fondos europeos NextGeneration.

Una inversión necesaria para mejorar la calidad de la isla

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha destacado la coordinación interadministrativa que permite ejecutar esta inversión necesaria para mejorar la calidad y el acceso a la vivienda en la Isla. “Dentro de esta inversión, más de 19 millones de euros se dirigen a la rehabilitación de entornos residenciales para asegurar una vivienda digna, con proyectos de este tipo también en Puerto del Rosario y el municipio de Tuineje”.

García destacó, además, la apuesta del Cabildo por recuperar viviendas abandonadas y construcciones inacabadas, en lugar de seguir consumiendo más suelo. “la solución al problema de la vivienda no pasa únicamente por construir, sino por optimizar el suelo disponible y dar una segunda oportunidad al patrimonio ya edificado, para dar respuesta a las necesidades habitacionales en Fuerteventura sin consumir más suelo”.

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, ha señalado que “seguimos avanzando en la rehabilitación de un total de 507 viviendas entre el Casco Viejo de Corralejo y El Cotillo. El objetivo no es otro que seguir trabajando en la mejora de la calidad de vida y bienestar de los vecinos y vecinas de La Oliva”.

En marcha una promoción de 77 viviendas públicas

Por su parte, la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, subrayó que el Gobierno de Canarias «está pasando de las palabras a los hechos» con actuaciones concretas como la construcción de nuevas viviendas públicas y la rehabilitación del parque residencial existente.

En este sentido, recordó que en Corralejo ya está en marcha una promoción de 77 viviendas públicas y destacó que, en paralelo, se desarrollan tres actuaciones de rehabilitación en el Casco Viejo, a las que se suma la prevista en El Cotillo.

De León explicó que estas intervenciones, centradas especialmente en la mejora de la eficiencia energética, permitirán beneficiar directamente a más de 500 familias del municipio, al tiempo que contribuirán a ampliar la oferta de vivienda pública para responder a la demanda existente. Asimismo, incidió en que esta estrategia se está desarrollando en todas las islas, con más de 4.000 viviendas en marcha entre promociones de nueva construcción y actuaciones de rehabilitación.

Fuerteventura avanza la rehabilitación de 507 viviendas en Corralejo y Cotillo / Cabildo de Fuerteventura

Colaboración entre las distintas instituciones

La directora del Instituto Canario de la Vivienda puso en valor, además, la colaboración entre el Estado, el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos como elemento clave para impulsar las políticas de vivienda y afrontar la emergencia habitacional que vive el Archipiélago.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló que «estas actuaciones son un ejemplo de la colaboración entre administraciones para seguir construyendo y rehabilitando viviendas, respondiendo a una de las principales necesidades de la ciudadanía».

Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno para continuar apoyando iniciativas que permitan incrementar la oferta de vivienda y facilitar el acceso a este derecho.