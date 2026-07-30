El personal del Servicio de Urgencias Canario trasladó al afectado en estado crítico al Hospital Doctor Negrín

Un hombre de 55 años sufrió quemaduras graves este 30 de julio a las 10:06 horas. El suceso ocurrió por un incendio declarado en una vivienda. Las llamas afectaron un inmueble de la calle Pío XII en Las Palmas de Gran Canaria.

Un hombre sufre quemaduras graves en un incendio en una vivienda en Gran Canaria / 112 Canarias

Numerosas llamadas telefónicas alertaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1 1 2. Inmediatamente, este servicio del Gobierno de Canarias activó los recursos de emergencia necesarios. Así, los diferentes efectivos acudieron de inmediato a la dirección mencionada.

Asistencia sanitaria y traslado

El Servicio de Urgencias Canario desplazó dos ambulancias a la zona. Una unidad medicalizada y otra sanitarizada llegaron para asistir al afectado. Los profesionales sanitarios desplazados realizaron la primera asistencia médica al hombre. Además, el personal del SUC logró estabilizar al paciente en el lugar.

Posteriormente, la ambulancia medicalizada trasladó al herido al Hospital Universitario Doctor Negrín. El varón ingresó directamente en el citado centro hospitalario en estado crítico.

Extinción del fuego y labor policial

Los bomberos de la capital grancanaria intervinieron rápidamente. Después de apagar el fuego, los efectivos procedieron a la ventilación de la vivienda.

Finalmente, efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional acudieron también al incidente. Los servicios policiales instruyeron diligencias y colaboraron con los recursos desplazados.