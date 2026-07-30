Un hombre y una mujer sufren lesiones críticas en la carretera TF-42 en el municipio de Garachico en Tenerife

Un camión y una moto chocaron este jueves a las 12:17 horas en Garachico. Los dos ocupantes de la motocicleta sufrieron heridas muy graves al colisionar contra un camión. Los servicios médicos acudieron a la carretera TF-42 para atenderles urgentemente.

Dos heridos graves tras chocar su moto contra un camión en Tenerife / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 recibió una alerta crucial a la hora indicada. Un comunicante informó del brutal choque entre ambos vehículos en el punto kilométrico 13. Inmediatamente, el 112 activó todos los recursos necesarios para el rescate.

Evaluación médica de los heridos

Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario valoraron a un hombre. Este paciente de 54 años presentaba politraumatismos severos. Los médicos trasladaron al varón en estado crítico en una ambulancia del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Por otro lado, los profesionales socorrieron a una mujer de 32 años. Ella sufrió un traumatismo grave en su extremidad inferior. También fue trasladada en una ambulancia del SUC al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

Despliegue y acción de emergencias

Al lugar se trasladaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario: una medicalizada sanitaria y una de soporte vital básico. También personal del SUC, con la colaboración de la dotación de una ambulancia de Transporte Sanitario No Urgente que pasaba por la zona, valoraron y asistieron a los dos afectados.

Después, los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar del incidente. Los policías elaboraron el atestado correspondiente del suceso vial.

Finalmente, la Policía Local apoyó al resto de recursos desplegados. También, el Servicio de Conservación de Carreteras realizó las tareas de limpieza en la calzada.