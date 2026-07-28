El 112 canario atendió 9.693 llamadas por violencia machista hasta junio, un 13 % más que en el mismo periodo de 2025

El servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), atendió en el primer semestre del año 9.693 llamadas relacionadas con violencias machistas, un 13 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 8.568 alertas.

El 112 de Canarias recibe casi 10.000 llamadas por violencia de género hasta julio de 2026

59 % eran de emergencia

Solo en junio se contabilizaron 1.711 llamadas, de las que 60 correspondieron a mujeres que reconocieron tener alguna discapacidad, según ha informado este martes en un comunicado la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

Del total de llamadas recibidas entre enero y junio, el 59 % (5.717) fueron consideradas de emergencia, al implicar un peligro inminente para la víctima y requerir la activación de recursos policiales, sanitarios o de los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA).

Los DEMA fueron activados en 1.117 ocasiones y permitieron acoger de emergencia a 219 mujeres y a sus 92 hijas e hijos para protegerlos de sus agresores. Además, se movilizaron 5.516 recursos policiales y 477 sanitarios.

La directora del ICI, Ana Padrón, ha afirmado que «la violencia de género es un problema estructural que no cesa» y ha defendido la necesidad de reforzar la implicación «desde todos los ámbitos para acorralar a los maltratadores y que las mujeres se sientan protegidas».

Padrón ha añadido que el Gobierno de Canarias ha reforzado en los últimos años «todos los mecanismos de protección», aunque ha considerado necesario aumentar la detección temprana en los ámbitos sanitario, educativo y laboral, así como crear mayor conciencia ciudadana «para combatir el creciente negacionismo».

Suben las llamadas de menores y mayores

Por grupos de edad, aumentaron especialmente las llamadas relacionadas con menores de 18 años, que pasaron de 123 en el primer semestre de 2025 a 165 este año, un 34 % más.

También crecieron las alertas de mujeres mayores de 76 años, con 105 casos frente a los 79 registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 32 %.

En el resto de franjas de edad, se recibieron 1.738 alertas de mujeres de entre 18 y 35 años; 2.166 de mujeres de 36 a 55 años; y 599 de mujeres de entre 56 y 75 años.

El 65 % de los agresores son parejas o exparejas

La mayoría de los agresores identificados eran la pareja de la víctima, con 4.054 casos, o la expareja, con 2.471.

También se registraron agresiones cometidas por hijos (458), desconocidos (212), hermanos (169), padres (134) y amigos (113).

En cuanto a la tipología de las agresiones, cerca del 5 % correspondieron a agresiones sexuales, lo que obligó a activar en 200 ocasiones los centros de crisis 24 horas.

El 41 % de los casos fueron violencias físicas sin agresión sexual y otro 41 % correspondió a violencia no física.

El 42 % de las llamadas las realizó por la propia víctima, mientras que un 22 % procedieron de personas alertantes accidentales, un 18 % de instituciones y un 5 % de familiares.