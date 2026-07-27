El incidente ocurrió en la confluencia de las carreteras LZ-501 y LZ-502, la víctima fue trasladada al hospital

Una mujer ha resultado herida grave este lunes en Lanzarote al volcar el vehículo en el que viajaba en la confluencia de las carreteras LZ-501 con LZ-502, en el municipio de Tías, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Una mujer resulta herida grave al volcar el vehículo en el que viajaba en Lanzarote / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta a las 14:29 horas, en la que se comunicaba que un vehículo había volcado en la vía mencionada anteriormente. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Rescate y asistencia la ocupante

Los bomberos aseguraron el vehículo accidentado, que se había precipitado a un terreno, y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo

El personal del SUC valoró y asistió a la afectada que, una vez estabilizada, fue trasladada en estado grave en ambulancia medicalizada al hospital.

Diligencias policiales

Al lugar asistieron el una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y la Guardia Civil.

A continuación, los sanitarios iniciaron el traslado inmediato de la paciente. La ambulancia medicalizada llevó a la herida hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa. Finalmente, los agentes de la Guardia Civil instruyeron el atestado correspondiente al siniestro.