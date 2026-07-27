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Una mujer resulta herida grave al volcar el vehículo en el que viajaba en Lanzarote

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El incidente ocurrió en la confluencia de las carreteras LZ-501 y LZ-502, la víctima fue trasladada al hospital

Una mujer ha resultado herida grave este lunes en Lanzarote al volcar el vehículo en el que viajaba en la confluencia de las carreteras LZ-501 con LZ-502, en el municipio de Tías, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Una mujer resulta herida grave al volcar el vehículo en el que viajaba en Lanzarote
Una mujer resulta herida grave al volcar el vehículo en el que viajaba en Lanzarote / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió la alerta a las 14:29 horas, en la que se comunicaba que un vehículo había volcado en la vía mencionada anteriormente. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Rescate y asistencia la ocupante

Los bomberos aseguraron el vehículo accidentado, que se había precipitado a un terreno, y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo

El personal del SUC valoró y asistió a la afectada que, una vez estabilizada, fue trasladada en estado grave en ambulancia medicalizada al hospital.

Diligencias policiales

Al lugar asistieron el una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y la Guardia Civil.

A continuación, los sanitarios iniciaron el traslado inmediato de la paciente. La ambulancia medicalizada llevó a la herida hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa. Finalmente, los agentes de la Guardia Civil instruyeron el atestado correspondiente al siniestro.

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