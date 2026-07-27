El ICAVI autoriza el pago de las ayudas correspondientes a los recibos de alquiler justificados durante el primer semestre de 2026

El Instituto Canario de la Vivienda publica las nuevas resoluciones del Bono Alquiler Joven para este año. El Gobierno regional garantiza estos pagos en Canarias de forma inmediata. Así, los jóvenes beneficiarios cobrarán ahora sus ayudas correspondientes al primer semestre de 2026.

El Instituto Canario de la Vivienda publica las resoluciones del primer abono de 2026 del Bono Alquiler Joven 2025 / Imagen de archivo

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha publicado las resoluciones correspondientes al primer abono de 2026 del Bono Alquiler Joven de la convocatoria de 2025.

Líneas de actuación aprobadas

En concreto, se han publicado dos resoluciones diferenciadas: una correspondiente a la línea general de la convocatoria y otra relativa a la línea específica de Lanzarote.

Ambas autorizan el abono de las subvenciones correspondientes a los recibos de alquiler presentados y debidamente justificados por las personas beneficiarias durante el periodo subvencionable ya vencido.

Consulta oficial y objetivos

Las resoluciones pueden consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias y, asimismo, están disponibles en la página web del Instituto Canario de la Vivienda para su consulta por parte de las personas interesadas.



Con la publicación de estas resoluciones, el Instituto Canario de la Vivienda continúa avanzando en la tramitación de esta convocatoria, con el objetivo de garantizar el pago de las ayudas y facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda en régimen de alquiler para la población joven de Canarias.