La Catedral celebra esta tarde una eucaristía en honor al santo, que volverá a recorrer las principales calles de la ciudad en procesión

La Laguna está de celebración este miércoles. La ciudad conmemora este 27 de julio el 530 aniversario de su fundación, así como el día de su patrón San Cristóbal, que recorrerá esta tarde las principales calles del caso histórico de la ciudad.

La Laguna conmemora el 530 aniversario de su fundación y el día de su patrón San Cristóbal / Ayuntamiento de La Laguna

La festividad fundacional arrancará a las 19:00 horas con una solemne función religiosa en el interior de La Catedral. Posteriormente, sobre las 20:00 horas, la imagen y su comitiva partirán del templo y transitarán por las calles Juan de Vera, San Agustín, Núñez de la Peña, La Carrera y retorno a La Catedral.

En este recorrido tomará parte el alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, quien estará acompañado por otros representantes de la Corporación local.

Reivindicación de la historia

El primer edil, ante esta ocasión tan señalada para la ciudad, reivindicó la historia y tradición del municipio y la relevancia que adquieren actos como el de hoy, “que nos permiten seguir promocionando y recordando nuestros orígenes, pero también el valor de nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra idiosincrasia como sociedad”.

Por tradición, la fecha que se toma como referencia respecto a la fundación de la ciudad es el 27 de julio de 1496, al término de la conquista de Tenerife por parte de las tropas comandadas por Alonso Fernández de Lugo, más tarde nombrado Adelantado. No obstante, es en 1497 cuando se constituye oficialmente en la ciudad el Concejo de la isla de Tenerife.