Acumulación de algas en el litoral del barrio marinero de San Cristóbal, en la playa de La Puntilla y en la playa de callaos cercana al Castillo de San Pedro

Retirada de algas. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabaja esta semana en la retirada de la reciente acumulación de algas en el litoral del barrio marinero de San Cristóbal, en la playa de La Puntilla y en la playa de callaos en la zona cercana al Castillo de San Pedro.

La llegada de estas macroalgas, según ha informado el Consistorio en un comunicado, ha activado el operativo de gestión sostenible de esta materia orgánica por parte del servicio de limpieza de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para evitar que su descomposición, en la playa junto al muelle pesquero y junto a la Avenida Marítima, afecte a la salud de los vecinos del barrio de San Cristóbal y al público que pasea por la zona.

Retirada de algas. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Retirada de algas. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El servicio de limpieza y mantenimiento de las playas y el litoral, que gestiona FCC ha retirado más de 5 toneladas de seba en tres días, utilizando para ello herramientas manuales y equipamiento mecánico.