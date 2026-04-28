Inmaculada Media, exconcejal de Servicios Públicos de Las Palmas de Gran Canaria, está acusada por la Fiscalía de haber facilitado el presunto expolio de más de 400.000 euros a las cuentas del consistorio en compras de agua para riego

Vídeo RTVC.

La exconcejal de Servicios Públicos de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Medina (PSOE) ha afirmado estar «muy tranquila» tras haber declarado este martes ante el juez. Se la investiga por el ‘caso Valka’, en una comparecencia en la que dice haber contestado a todas las preguntas.

En este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Medina de haber facilitado el presunto expolio de más de 400.000 euros a las cuentas del Consistorio. En compras de agua para riego realizadas entre los años 2015 y 2022, mediante facturas que supuestamente inflaban los consumos realizados.

Tras su declaración durante dos horas ante el magistrado Rafael Passaro como imputada por delitos de malversación agravada, falsedad, prevaricación y fraude, el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, ha solicitado que se le imponga como medida cautelar la retirada de pasaporte. Una petición que no ha secundado la acusación ejercida por el Ayuntamiento, han indicado fuentes personadas en la causa.

Inmaculada Medina a su salida este martes de declarar ante el juez.

En declaraciones a los periodistas a su salida de los juzgados, acompañada por su letrado, Medina ha declinado informar sobre el contenido de las respuestas que ha dado a las preguntas que le han formulado.

«Ahora puedo respirar»

Ha dicho que mantiene un «máximo respeto» a todas las decisión judiciales y que está a disposición de la justicia para lo que pueda necesitar. Y ha abundado en que ahora puede «respirar» porque ha podido prestar declaración. Y responder a todas las cuestiones que se le han formulado con «total tranquilidad».

Concejal de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante 14 años (2007-2011 y 2015-2025), Medina renunció en noviembre a todos sus cargos. Y a su acta de edil tras conocerse la querella que había formulado en su contra la Fiscalía. Como hizo en ese momento, ha vuelto a manifestar que dejó la corporación con la «conciencia tranquila«. Y «mirando de frente a todo el mundo», porque no tiene «nada que ocultar«.

En cuanto a la relación de amistad que supuestamente tenía con el empresario Felipe Guerra, también imputado en la causa y cuya empresa Guerra Patrimonial presuntamente «inflaba» las facturas de agua, ha señalado que era la «misma relación social» que ha mantenido «con todas las empresas» que han trabajado con el Consistorio «en todos estos años de mandato». Además, ha señalado que sus cuentas bancarias no han sido objeto de investigación en la causa.

Medina ha agradecido el hecho de que se haya pospuesto a este martes su citación. Estaba fijada para el pasado mes de marzo, pero se pospuso porque estaba enferma.

En el ‘caso Valka’ figuran también como imputados el exjefe de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y el exresponsable de la unidad técnica de ese departamento municipal Sergio González Cuba.

La investigación de esta pieza separada del ‘caso Valka’ trata de aclarar lo sucedido con cuatro contratos de suministro de agua en tomadero y de riego de jardines de Las Palmas de Gran Canaria adjudicados a la empresa Guerra Patrimonial FGG. Una sociedad a la que se investiga como persona jurídica por cohecho y malversación de caudales públicos. La administradora única es hija de Felipe Guerra.