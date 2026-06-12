Un fallo técnico en el avión de Iberia que tenía que trasladar al papa a Roma ha obligado a desembarcar el pasaje y cambiar de aeronave

El rey Felipe VI se dirige al avión del papa León XIV en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, tras detectarse un problema técnico que impide el despegue de la aeronave del aeropuerto de Los Rodeos. EFE/ Alberto Valdés

Una incidencia técnica obligó a interrumpir el despegue del avión en el que el papa León XIV debía viajar desde Canarias a Roma, en el aeropuerto de Tenerife Norte, cuando todo estaba ya preparado para la salida tras su visita a las islas.

El rey Felipe VI ha ofrecido al papa un Falcon para volar desde Tenerife hacia Roma y León XIV ha aceptado el ofrecimiento. Un hecho sin precedentes en los aviones papales.

Incidente en el vuelo de Iberia

El vuelo, operado por Iberia con un Airbus A320, había sufrido previamente un retraso cercano a una hora debido a los últimos actos oficiales antes de la despedida. Una vez embarcados los pasajeros, incluido el propio pontífice León XIV, el comandante informó a bordo de la existencia de un problema técnico que estaba siendo evaluado.

Minutos después, el comandante comunicó que la incidencia requería más tiempo del previsto para su resolución. Así, se decidió suspender el intento de despegue y ordenar el desembarque de todos los ocupantes.

El rey Felipe VI, que había subido previamente al avión para despedir al pontífice en la pista, acompañó a León XIV de regreso a la terminal. Ambos abandonaron la aeronave y caminaron juntos hacia el edificio del aeropuerto, en un ambiente relajado y conversando, según relataron varios testigos.