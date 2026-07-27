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Santa Cruz estudia incluir el Monumento a Franco en su catálogo patrimonial para no retirarlo

RTVC / EFE
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José Manuel Bermúdez ha anunciado que el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudiará incluir el Monumento a Franco en el catálogo con protección integral por su «posible» valor artístico

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de estudiar la inclusión del conocido como Monumento a Franco en el catálogo municipal de patrimonio con un grado de protección integral, «por sus posibles valores artísticos».

El Gobierno de Canarias revoca el catálogo de vestigios franquistas tras la petición de Santa Cruz de Tenerife

Tras una reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz, Bermúdez ha asegurado que entiende que, tras esta decisión, la orden de retirada dictada por el Ministerio de Memoria Democrática, que había dado seis meses para quitar de la vía pública la escultura, debería quedar en suspensión, pues «hay una expectativa de protección y parece lógico que no se actúe».

El regidor municipal ha asegurado que todas las administraciones incluidas en el Consejo Municipal, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la Universidad de La Laguna, se han mostrado favorables a estudiar la protección del monumento, tras rechazarse recientemente el grado máximo (Bien de Interés Cultural, BIC) por parte del área de Patrimonio del Ejecutivo autonómico.

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