Canarias logra acelerar transferencias del Estado por más de 196 millones de euros

Canarias y el Estado avanzan en el cumplimiento de compromisos pendientes con el desbloqueo de partidas para empleo, pobreza e infraestructuras estratégicas que serán elevadas este martes al Consejo de Ministros

Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado han acordado este lunes el desbloqueo de más de 196 millones de euros en transferencias pendientes del Estado destinadas a políticas de empleo, lucha contra la pobreza e infraestructuras estratégicas para las islas, que serán elevadas este martes al Consejo de Ministros.

Canarias y el Estado avanzan en el cumplimiento de compromisos pendientes con el desbloqueo de partidas

Este es uno de los principales avances alcanzados tras la reunión mantenida este lunes entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que también participaron el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, así como, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Partidas para Canarias

El presidente Clavijo valoró los avances alcanzados y destacó la importancia de mantener una interlocución institucional que permita traducir los compromisos pendientes en respuestas concretas para Canarias. En este contexto, subrayó que “lo importante es que Canarias avance y que los compromisos se conviertan en hechos. Hemos defendido los intereses de las islas desde el diálogo, con firmeza y buscando acuerdos que nos permitan mejorar nuestros servicios públicos, impulsar la inversión y atender asuntos que llevan demasiado tiempo pendientes”, señaló.

En concreto, las transferencias que el Estado prevé elevar este martes al Consejo de Ministros ascienden a 196,1 millones de euros. Entre ellas, 30 millones de euros para políticas de lucha contra la pobreza, 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo de Canarias. También 23,1 millones de euros para compensar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo, 53 millones de euros para actuaciones en el puerto de Granadilla y 45 millones para el dique Reina Sofía, en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

El presidente destacó que el desbloqueo de estos recursos supone avanzar en el cumplimiento de compromisos pendientes con Canarias.

“Cuando hablamos de defender Canarias hablamos de conseguir que los compromisos se cumplan y los recursos lleguen a las islas. Son fondos para generar empleo, reforzar la atención a quienes más lo necesitan y avanzar en infraestructuras estratégicas para nuestro desarrollo”, afirmó.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Arcadi España, puso en valor al término de la reunión de trabajo la capacidad del Gobierno de Canarias de “diálogo y de llegar a acuerdos”. Señaló que “con este acuerdo no solo entendemos la singularidad de Canarias sino que la atendemos”.

Avances para desbloquear el Decreto Canarias

La reunión permitió también avanzar en la aprobación de un decreto específico para Canarias, cuya tramitación está prevista para finales de agosto o principios de septiembre. Tendrá como prioridad dar respuesta a los compromisos más urgentes vinculados a la recuperación de La Palma.

Entre las medidas prioritarias se encuentran la bonificación del 60 % del IRPF para los residentes en La Palma y una aportación de 100 millones de euros destinada a continuar impulsando la recuperación económica y social de la isla.

La reunión permitió también avanzar en la aprobación de un decreto específico para Canarias

Clavijo insistió en que este avance no cierra la negociación sobre el resto de compromisos pendientes. El Gobierno de Canarias continuará reclamando, entre otras cuestiones, los recursos para obras hidráulicas, la financiación adicional del POSEI y las compensaciones derivadas de la atención a personas migrantes.

En este sentido, destacó que “quedan asuntos importantes por resolver y vamos a seguir negociándolos. Este no es un punto final. Nuestra obligación es aprovechar cada espacio de diálogo para conseguir avances y seguir defendiendo los compromisos que Canarias necesita”, señaló.

El presidente subrayó especialmente la necesidad de dar respuesta a La Palma y de garantizar que las medidas más urgentes para la recuperación de la isla no sufran nuevas demoras.

En este contexto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, subrayó que este Decreto canario se llevará al primer Consejo de Ministros tras el periodo estival que podría ser el 25 de agosto o el próximo 1 de septiembre.

Asimismo, informó que Canarias percibirá 93 de los 108 millones de euros en materia de incentivos regionales, y que recoge el Boletín Oficial del Estado de este lunes, 27 de julio.

Más capacidad para invertir los recursos de Canarias

Otro de los avances alcanzados permitirá ampliar la capacidad de inversión de la Comunidad Autónoma mediante una mayor flexibilidad en la utilización del superávit.

Canarias ha logrado cerrar un acuerdo que le permita destinar estos recursos a un abanico más amplio de inversiones, sin quedar limitado exclusivamente a las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Esta medida permitirá movilizar alrededor de 600 millones de euros y reforzar de forma significativa la capacidad de actuación de la Comunidad Autónoma en políticas e inversiones estratégicas para las ocho islas.

Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado han acordado este lunes el desbloqueo de más de 196 millones de euros en transferencias pendientes

Clavijo destacó la importancia de que Canarias pueda utilizar sus propios recursos para responder a sus necesidades. Entre ellas, destacó la mejora de la sanidad, la educación y las políticas sociales. Defendió que disponer de una mayor capacidad de inversión permitirá acelerar actuaciones y dar respuesta a demandas que requieren recursos públicos.

Así, el jefe del Ejecutivo canario defendió que “no tiene sentido que Canarias disponga de recursos y no pueda utilizarlos para atender las necesidades de las islas. Conseguir una mayor capacidad para invertir significa disponer de más herramientas para mejorar los servicios públicos esenciales”, señaló.

Canarias mejora su posición en el nuevo sistema de financiación

Durante la reunión se abordó el nuevo sistema de financiación autonómica, en la que Canarias ha defendido la posición fijada junto a los agentes económicos y sociales en el Consejo Asesor del Presidente.

Los avances alcanzados permitirán que Canarias disponga de más de 1.337 millones de euros adicionales entre los recursos derivados del nuevo sistema de financiación autonómica y los mecanismos complementarios previstos.

La negociación mantiene las dos garantías consideradas esenciales por Canarias y que habían sido fijadas como líneas fundamentales por el Consejo Asesor: el Régimen Económico y Fiscal permanecerá fuera del sistema ordinario de financiación autonómica y queda resuelta la compensación vinculada al antiguo IGTE, evitando que estos recursos vinculados a la singularidad canaria se integren en la financiación ordinaria de la Comunidad Autónoma.

A pesar de que el nuevo modelo de financiación, de ser aprobado, ajustaría una décima en la ponderación del componente de insularidad y determinados criterios vinculados al cálculo de la población ajustada, el acuerdo recoge que su impacto será compensado a través del Fondo de Dinamismo Económico y de otros mecanismos incluidos en la negociación, permitiendo corregir la posición inicial de las islas.

Así, Canarias percibirá con el nuevo modelo 611 millones de euros del sistema de financiación, mientras que, el Fondo de Dinamismo Económico aportará 726 millones de euros adicionales y contará con tres garantías fundamentales reclamadas por Canarias durante la negociación: sus recursos serán de libre disposición para la Comunidad Autónoma, tendrá carácter indefinido y su liquidación se realizará mensualmente y de forma simultánea a la del sistema de financiación autonómica.

De esta forma, según explicó el presidente de Canarias, se permitirá que Canarias pueda destinar esos recursos en función de sus prioridades, especialmente al sostenimiento y mejora de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Mejorar la posición de Canarias

A estos mecanismos se suman mejoras vinculadas a la participación en el incremento de la recaudación del IVA y a las denominadas competencias no homogéneas, que contribuyen a compensar el impacto de las variables menos favorables para Canarias.

Clavijo recordó que el objetivo marcado por Canarias desde el inicio de la negociación era mejorar su posición, preservar íntegramente sus singularidades económicas y fiscales y garantizar que los nuevos recursos fueran estables y pudieran destinarse a las prioridades de las islas.

Así, el jefe del Ejecutivo expuso que “Canarias fijó una posición clara y compartida, la de preservar íntegramente nuestro REF, resolver definitivamente la cuestión del antiguo IGTE y mejorar nuestra financiación. Hemos avanzado de forma importante en esos objetivos y lo hemos hecho desde una posición construida con diálogo y consenso en Canarias”, una posición que “no es solo la de este Gobierno sino la defendida por los agentes sociales y económicos de las islas de forma unánime”.

El Gobierno de Canarias continuará durante los próximos meses la negociación con el Estado para culminar los compromisos todavía pendientes, avanzar en las medidas que no puedan incorporarse inicialmente al Decreto Canarias y garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.