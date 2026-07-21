Pleno del Parlamento de Canarias | La crisis habitacional y la inflación entre los temas de jornada

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en la sesión de control al Gobierno a varias preguntas sobre asuntos como la crisis habitacional, la inflación o la gestión de los fondos disponibles durante esta legislatura

Este martes se inicia el pleno del Parlamento de Canarias, el último antes de suspenderse las sesiones durante las vacaciones del mes de agosto.

Pleno del Parlamento de Canarias / Archivo

Temas que se encuentran en el orden del día

Las relaciones con el Estado y Agenda Canaria: Raúl Acosta (GP Mixto) y Casimiro Curbelo (ASG) interrogarán a la Presidencia sobre los resultados concretos esperados en las negociaciones bilaterales y el grado de cumplimiento de la Agenda Canaria, centrándose en aspectos como la financiación autonómica y decretos pendientes.

Gestión del Ejecutivo: Sebastián Franquis (GP Socialista Canario) preguntará sobre un balance de estos tres años de mandato. Cuestiona en su pregunta «cómo teniendo los mayores recursos económicos de la historia del autogobierno, Canarias sigue sin dar respuesta a sus grandes problemas estructurales».

Inflación, vivienda y emergencias también será una de las cuestiones que se aborden. Luis Campos (NC-bc) demandará nuevas medidas ante el deterioro del poder adquisitivo de las rentas medias y bajas por la inflación de junio; Luz Reverón (GP Popular) solicitará un desglose de las actuaciones ante la emergencia habitacional; y Nicasio Galván (GP VOX) preguntará sobre el nivel de preparación de las islas ante posibles catástrofes.

Obras Públicas y Transporte. Se pondrán sobre la mesa temas como la conectividad de las islas no capitalinas, la puesta en marcha del bono de transporte único, el inicio de las obras del tercer carril de la TF-5 (Guamasa-La Laguna) y las consecuencias de las nuevas tasas aeroportuarias de AENA.

Fiscalidad y Finanzas: La oposición interrogará sobre la política fiscal turística tras las recientes resoluciones judiciales sobre la tasa de Mogán y el impacto del rechazo a la senda de estabilidad en el Congreso de los Diputados.

Sanidad y Bienestar Social: Destacan las consultas sobre las ayudas a enfermos de ELA de grado 3, los equipos de valoración de la discapacidad en La Palma, los protocolos del Instituto Canario de Igualdad y el sistema de llamamiento de personal de enfermería en el SCS.