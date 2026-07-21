Julio Martínez señala de nuevo a Zapatero en el caso Plus Ultra

Su nueva defensa basa su estrategia en colaborar con la Justicia para obtener una rebaja de la condena

El empresario Julio Martínez Martínez ha vuelto a situar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. En su declaración este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Martínez se ha ratificado en el escrito de colaboración presentado semanas atrás, en el que comenzó a implicar al exlíder socialista en la operación, aunque ha asegurado que desconoce qué gestiones realizó o con quién habló para que el Gobierno aprobara el préstamo público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021.

Tras cambiar de abogado, su nueva defensa, encabezada por la exfiscal María Dolores Márquez de Prado, ha dado un giro a la estrategia procesal y ha optado por colaborar con la Justicia, en una línea similar a la seguida por otros investigados por corrupción, como Víctor de Aldama.

Durante cerca de cuatro horas de declaración, Martínez confirmó que fue Zapatero quien le presentó a los responsables de Plus Ultra y quien captó a la aerolínea como cliente de la consultora Análisis Relevante, de la que él era administrador. También sostuvo que el expresidente le comunicó unos diez días antes de la aprobación del Consejo de Ministros que la compañía recibiría finalmente el préstamo público.

Sin embargo, preguntado por las supuestas gestiones realizadas para conseguir esa ayuda, el empresario aseguró que no sabe si Zapatero habló con algún miembro del Gobierno o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ni conoce qué actuaciones pudo llevar a cabo para facilitar la concesión del rescate. Según fuentes jurídicas, el juez llegó a definir el papel de Martínez como el de un «correveidile», al considerar que actuaba únicamente como intermediario entre la aerolínea y el expresidente.

Según declaró este martes, Zapatero era el único consultor de Análisis Relevante y su condición de expresidente, unida a su amplia agenda de contactos internacionales, constituía el principal reclamo para captar clientes. Asimismo, reconoció que los informes de asesoría elaborados por la consultora eran reales, aunque admitió que su principal finalidad era atraer y fidelizar clientes, más que aportar un valor añadido significativo.

Pagos por no hacer nada

En relación con la empresa What The Fav, propiedad de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, Martínez explicó que comenzó a contratar sus servicios para la maquetación de informes, aunque aseguró que a partir de 2022 continuó abonándoles una cantidad fija mensual pese a que ya no realizaban ningún trabajo, al tratarse de un contrato de iguala. Ambas permanecen investigadas en la causa, si bien el juez aún no las ha citado a declarar y esa comparecencia podría producirse a partir de septiembre, según fuentes jurídicas.

Durante su declaración, Martínez también reconoció haber cobrado de Plus Ultra por trabajos realizados en Venezuela relacionados con gestiones ante la administración de ese país. Explicó que viajó en varias ocasiones junto a Zapatero, quien le facilitó contactos institucionales, entre ellos el de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a quien identificó como su principal interlocutora.

Al ser preguntado por los 286.070 euros en efectivo intervenidos por la Policía en su domicilio durante su detención el pasado diciembre, aseguró que ese dinero procedía de operaciones inmobiliarias ajenas a esta causa, aunque admitió que se trataba de dinero no declarado y no pudo concretar el origen de dichas operaciones.