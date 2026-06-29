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La secretaria de Zapatero rehúsa declarar en la comisión de investigación del Senado

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Gertrudis Alcázar ha dicho que se acoge a su derecho fundamental a guardar silencio

Secretaria de Zapatero. Efe
La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) este lunes. EFE/ Sergio Pérez.

La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, ha dicho este lunes, al comenzar su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se acoge a su derecho fundamental a guardar silencio.

Alcázar ha pedido la palabra al inicio de la sesión para leer un breve texto en el que ha recordado a los senadores de la comisión que tiene «la condición de investigada» en una causa judicial que tiene relación con la citación en el Senado.

«Siguiendo asesoramiento jurídico, y para preservar mis derechos fundamentales, voy a mantenerme en silencio», ha explicado, además de añadir que espera que no entiendan los senadores que eso supone un «desaire» hacia ellos.

Pese a esa declaración inicial, la senadora del PP Rocío Dívar, la primera en el turno de intervención, ha comenzado una sucesión de preguntas sin respuesta. Entre ellas, si se siente traicionada por Zapatero u otras la manera de llevar la agenda y las facturas del expresidente.

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