La cesión de estos equipos forma parte del proceso de expansión de RESCAN, la red de comunicaciones de protección civil y emergencias del Gobierno de Canarias

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha entregado este jueves al Ayuntamiento de Tuineje (Fuerteventura) una decena de equipos de comunicaciones TETRA para reforzar la capacidad de respuesta de los servicios municipales de Protección Civil y mejorar la coordinación ante cualquier situación de emergencia.

Canarias refuerza la capacidad de respuesta a emergencias en Tuineje incorporando 12 equipos TETRA / Gobierno de Canarias

En el acto ha participado el alcalde de Tuineje, David Herrera y la consejera insular de Seguridad y Emergencias, Lolina Negrín. Así como representantes de la Agrupación de Protección Civil del municipio y la enlace insular de la Unidad de Apoyo a Emergencias, Rosa María Dodero.

La entrega de estos equipos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias para consolidar la Red de Seguridad y Emergencias de Canarias (RESCAN) como la red pública de comunicaciones de referencia para todos los servicios de protección civil y emergencias del archipiélago.

En relación a los nuevos terminales TETRA, indican que permitirán a Protección Civil de Tuineje disponer de un sistema de comunicaciones «seguro, robusto y específicamente» diseñado para la gestión de emergencias, garantizando las comunicaciones incluso en las situaciones en las que las redes convencionales puedan verse afectadas.

El consejero canario de Política Territorial, Manuel Miranda, ha subrayado que la seguridad de la ciudadanía «depende, en gran medida, de que quienes intervienen en una emergencia puedan comunicarse de forma rápida, eficaz y sin interrupciones». Por ello, indicó que con esta entrega se sigue «ampliando una red que conecta a todas» las administraciones y que permitirá que Canarias «cuente con un sistema de coordinación cada vez más sólido y eficiente».

Una apuesta estratégica

Asimismo Miranda expuso que la expansión de RESCAN constituye «una apuesta estratégica del Gobierno de Canarias para que todos» los servicios de emergencias «hablen el mismo lenguaje y trabajen sobre una única red de comunicaciones, mejorando la coordinación y la capacidad de respuesta en cualquier punto del archipiélago».

Por su parte, el alcalde de Tuineje, David Herrera, ha agradecido al Gobierno de Canarias la entrega de este material que «viene a sumar recursos a la línea de refuerzo en materia de Protección Civil que este gobierno municipal lleva desarrollando desde hace un tiempo«.

Los nuevos riesgos, dijo, hay que afrontarlos con los recursos «más modernos y, sobre todo, con una gran coordinación entre los diferentes» intervinientes en la gestión de emergencias. Por ello, ha afirmado que «mejorar las comunicaciones es siempre una buena noticia para reforzar» el sistema de protección civil en el municipio.

Innovación al servicio de la ciudadanía

Finalmente la consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura, Lolina Negrín, tras agradecer al Gobierno de Canarias esta acción, apuntó que con ella se «pone la innovación al servicio de la ciudadanía» y «permite reforzar» la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, «momentos en los que la comunicación entre dispositivos es crucial para salvar vidas».

La cesión de estos equipos forma parte del proceso de expansión de RESCAN, la red de comunicaciones de protección civil y emergencias del Gobierno de Canarias, que integra al resto de administraciones públicas y entidades colaboradoras. Señalan que esta infraestructura está llamada a convertirse en la principal red de coordinación de las emergencias en Canarias y garantiza, además, la comunicación directa con el CECOES 112 incluso cuando los sistemas convencionales puedan verse comprometidos.

La Dirección General de Emergencias continúa desarrollando este programa de cesión de terminales TETRA, especialmente dirigido a los municipios, para reforzar la interoperabilidad entre administraciones y seguir mejorando la respuesta ante las emergencias en todo el archipiélago.