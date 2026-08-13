‘La Recogida’ vuelve a sorprender en El Hierro con sillas, tendederos, carretillas e incluso una hormigonera trasladados durante la noche

Los vecinos de Echedo, en El Hierro, han encontrado este jueves varios objetos de sus casas reunidos en la plaza del pueblo. No se trata de un robo, sino de ‘La Recogida’, una tradición que cada agosto moviliza a jóvenes de la localidad entre las festividades de San Lorenzo y Candelaria.

Sillas de jardín, sillones, tendederos y carretillas han aparecido esta mañana en el centro de Echedo. Entre los objetos trasladados figura incluso una hormigonera.

Una noche para vaciar las casas

Durante la madrugada, un grupo de jóvenes recorre el pueblo y recoge distintos objetos que los vecinos dejan en patios y exteriores.

Recogida en Echedo / RTVC

Después, trasladan todo el material hasta la plaza de Echedo. Allí permanece expuesto hasta que sus propietarios acuden a recuperarlo.

La tradición se repite cada año entre San Lorenzo y Candelaria. Por ello, muchos vecinos ya conocen de antemano lo que puede ocurrir durante esas noches.

Una tradición recibida entre risas

Aunque algunos residentes escucharon ruidos durante la madrugada, la aparición de los objetos no sorprendió a buena parte del pueblo.

Los vecinos reciben ‘La Recogida’ con humor y recuerdan que muchos también participaron en ella cuando eran más jóvenes.

Además, algunos intentan adelantarse a la tradición y guardan durante estos días cualquier objeto que pueda terminar en la plaza.