El Hierro incrementará un 15 % la producción de agua desalada

El Gobierno de Canarias entrega al Cabildo la obra, ejecutada con una inversión de 1,9 millones de euros, que también reducirá un 30 % el coste energético

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias entregó este lunes al Cabildo de El Hierro la obra de ampliación de la desaladora de Los Cangrejos, en Valverde. La actuación ha supuesto una inversión de 1,9 millones de euros destinada a la remodelación de uno de los módulos de la instalación.

Imagen de archivo de las obras de ampliación de la desaladora de Los Cangrejos. Gobierno de Canarias

La ampliación de Los Cangrejos, junto con las mejoras ya finalizadas en la desaladora de La Restinga, permitirá a la isla producir un 15 % más de agua desalada con un 30 % menos de coste energético, según informó el departamento regional.

Una ampliación para reforzar el abastecimiento

El viceconsejero de Aguas y Emergencias, Marcos Lorenzo, visitó la instalación acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; el director general de Aguas, José García Leal; el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas; y el gerente del Consejo Insular de Aguas, Félix Armas.

La Dirección General de Aguas impulsó los trabajos, que consistieron en la remodelación del módulo B mediante la incorporación de un nuevo bastidor de 140 membranas de ósmosis inversa, con capacidad para producir 1.200 metros cúbicos diarios, ampliables hasta 1.800 metros cúbicos al día en caso de emergencia. La instalación, ampliada por el Cabildo en 2018, ha requerido una nueva intervención debido al crecimiento demográfico y agrícola del municipio de Valverde.

Marcos Lorenzo aseguró que esta actuación culmina un proceso iniciado hace dos años para remodelar las desaladoras de Los Cangrejos y La Restinga con el objetivo de reforzar el abastecimiento frente a la crisis hídrica. Además, destacó que «Se trata de infraestructuras, en ambos casos, que no solo cumplen con la necesidad de garantizar agua de calidad para el abastecimiento, sino que incorporan tecnología de última generación para reducir el creciente coste energético de la producción de agua, que en Canarias es muy importante contener».

Más agua para el campo y mayor eficiencia

El consejero Narvay Quintero subrayó que la falta de lluvias registrada en los últimos años obliga a impulsar soluciones estructurales que aporten seguridad tanto a la población como al sector agrario herreño. También recordó que esta actuación se suma a la financiación de 1,5 millones de euros destinada a la puesta en marcha de dos desaladoras contenerizadas de agua de mar en la isla.

Según la Consejería, la inversión permitirá incorporar alrededor de 900.000 metros cúbicos de agua para riego, garantizar el suministro a unas 100 hectáreas de cultivo en dos zonas estratégicas de la isla y beneficiar directamente a más de 250 agricultores.

Quintero añadió que esta aportación de agua industrial libera recursos hídricos para el consumo de la población y refuerza «la soberanía alimentaria y la continuidad del sector primario en una isla especialmente afectada por el sobrecoste de la doble insularidad».

Capacidad garantizada y nuevos retos

Las actuaciones en Los Cangrejos y La Restinga han permitido elevar la capacidad conjunta de producción de algo más de 5.000 metros cúbicos diarios a 6.000, además de mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental de ambas instalaciones.

Las obras también incluyeron la insonorización de los módulos, lo que permitirá producir agua durante las 24 horas del día sin generar molestias a los vecinos.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, destacó que garantizar el agua para el abastecimiento y la agricultura constituye una prioridad para la institución insular. En este sentido, afirmó que «Con el trabajo conjunto que estamos desarrollando con el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España hoy podemos afirmar que la capacidad de producción de agua en El Hierro está garantizada. Nuestro reto ahora es seguir mejorando las infraestructuras de distribución y almacenamiento para que esa seguridad llegue a todos los rincones de la isla».