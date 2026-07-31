Las ayudas del Gobierno de Canarias se han reforzado debido al doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. Las prestaciones van enfocadas a sanidad, alimentación y medicamentos

Más de 15.000 canarios residentes en Venezuela se beneficiarán de las prestaciones sanitarias, de alimentación y medicamentos que ofrece el Gobierno de Canarias, tras haber resuelto la convocatoria de ayudas para 2026, que se ha reforzado debido al doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Personas hacen fila para recibir juguetes donados en un refugio temporal, más de un mes después de que los terremotos azotaran Venezuela el 24 de junio —causando muertes y desplazando a miles de personas—, en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Según ha informado la Dirección General de Presidencia en un comunicado, la resolución de la Viceconsejería de Acción Exterior se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y, en total, son 8.356 los beneficiarios de las tarjetas de alimentos, 5.711 de las tarjetas de medicamentos y 1.126 personas recibirán asistencia sanitaria a través de la Fundación España Salud.

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, viajará a Venezuela durante la segunda semana de agosto para realizar un seguimiento sobre el terreno de las medidas puestas en marcha dentro del plan de trabajo activado para atender la emergencia generada por los terremotos del pasado 24 de junio, señala la nota.

Durante su estancia, visitará los estados más afectados para conocer de primera mano la situación de la población canaria y sus descendientes y comprobar el desarrollo de las actuaciones desplegadas desde Canarias tras la emergencia.

Asimismo, mantendrá reuniones con las entidades canarias presentes en el país, cuya colaboración está resultando esencial para detectar situaciones de vulnerabilidad, canalizar la atención y hacer llegar los recursos a las personas que los necesitan.

Evaluar necesidades surgidas tras los terremotos

La visita permitirá además evaluar las nuevas necesidades surgidas tras los terremotos y determinar las actuaciones que deberán incorporarse al plan extraordinario de ayudas aprobado por el Gobierno de Canarias, dotado con 1,8 millones de euros para reforzar el escudo social de los canarios y descendientes residentes en Venezuela.

La nota precisa que la convocatoria de ayudas, gestionada por la Dirección General de Emigración, recibió un total de 8.539 solicitudes desde su convocatoria el pasado mes de febrero.

Inicialmente contemplaba la selección de 6.291 beneficiarios de tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos, unas cifras que han podido ampliarse después de que el Gobierno de Canarias aprobara el pasado 6 de julio el refuerzo de estos programas como parte de la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos, incrementando las coberturas que presta a los canarios y descendientes en el país en un 44,7 % respecto a 2025.

El Ejecutivo autonómico aumentó hasta 1.272.622 euros los recursos destinados a las tarjetas de alimentos y medicamentos, con el objetivo de extender la cobertura a los solicitantes que cumplieran los requisitos establecidos, y de esa cantidad 812.322 euros se destinarán al programa de alimentación y 460.300 euros al de medicamentos.

A este refuerzo se sumaron otros 381.293 euros para ampliar la cobertura sanitaria que se presta a través de la Fundación España Salud a canarios residentes en Venezuela mayores de 65 años, en situación de necesidad, que no perciben la prestación económica por ancianidad o incapacidad y carecen de seguro médico.

La resolución tendrá efectos desde este sábado, 1 de agosto de 2026, y hasta 31 de julio de 2027 e incluye una lista de reserva de 140 personas para la prestación sanitaria, que podrá ampliarse en función de la disponibilidad presupuestaria y de las condiciones previstas en el convenio.

Este plan extraordinario permitirá reforzar durante los próximos meses la respuesta social y asistencial en las zonas afectadas, atendiendo a la evolución de las necesidades y en coordinación con las entidades canarias sobre el terreno, concluye la nota.