Venezuela demuele el primer edificio en la región devastada por los recientes terremotos

Los trabajos en La Guaira, la región más devastada por los terremotos del pasado 24 de junio, continúan entre escombros

Venezuela demolió este jueves un primer edificio en La Guaira (norte), la región devastada por los terremotos del pasado 24 de junio, después de que expertos lo declararan en situación de riesgo estructural, informó el Gobierno.

Una bandera de Venezuela ondea mientras la gente busca los cuerpos de sus seres queridos entre los escombros, tras los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio —causando la muerte y el desplazamiento de miles de personas—, en Caraballeda, La Guaira, Venezuela / REUTERS/Gaby Oraa

Según el Ministerio de Comunicación, fue la primera demolición controlada en ese estado costero y aledaño a Caracas, la cual fue coordinada por equipos técnicos e ingenieros en «estricto cumplimiento de los estándares de seguridad».

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien se encontraba en el lugar, aseguró que el resultado «ha sido el esperado» y que la operación contó también con expertos en explosivos, bomberos y efectivos de la Fuerza Armada.

«Se hicieron las pruebas de seguridad, todo el perímetro fue evacuado en su momento, el edificio cayó como estaba planificado», afirmó el alto funcionario en un vídeo publicado por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en X.

856 edificios afectados

Las autoridades cifran en al menos 856 los edificios afectados y en 190 los que colapsaron como consecuencia de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte del país caribeño, que dejaron más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.

Hasta el lunes, habían sido inspeccionados más de 30.000 edificios, según las autoridades venezolanas, que anunciaron el inicio de la construcción de 1.875 viviendas para afectados.