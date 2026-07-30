Durante este jueves, cientos de personas han accediendo a la ciudad de Ceuta desde Marruecos cruzando a pie el espigón fronterizo

Durante la mañana de este jueves, cientos de personas han entrado en España por la frontera de Marruecos con Ceuta. Lo han hecho a través del espigón fronterizo.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha pedido «acción inmediata» ante la presión migratoria en la ciudad por lo que considera una «emergencia nacional» y una «absoluta emergencia humanitaria y social», como ha declarado en varios medios.

Junta de Portavoces del gobierno de Ceuta

Medidas de la Junta de Portavoces

La Junta de Portavoces, en reunión extraordinaria y urgente, y «atendiendo el salto cualitativo que se ha producido en la persistente entrada masiva de migrantes» en la ciudad, «agravado en las últimas horas por la entrada a pie sorteando el espigón del Tarajal», y de manera igualmente masiva, considera urgente e inaplazable la adopción, por parte del Gobierno de la Nación de las siguientes medidas:

1.- La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional.

2.- El refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana.

3.- El cierre de la mencionada frontera también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar, y está dando, un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza.

Al mismo tiempo, han querido transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma, no es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual.

Emergencia nacional

Todo esto ocurría justo después de que el Ministerio del Interior hubiera respondido este jueves a Ceuta que no es posible activar la emergencia de interés nacional por una crisis migratoria ya que esta está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos, pero ha asegurado que el Ejecutivo está reforzando los medios para hacer frente a la situación.

El Gobierno trabaja con más recursos y efectivos para garantizar tanto la seguridad y el control migratorio como la atención humanitaria necesaria con el fin de «que no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar», han precisado fuentes del ministerio.

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, había hablado en la misma mañana de este jueves con el presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas, y se desplazará a Ceuta este viernes a primera hora para seguir la evolución de la situación.

Interior se ha referido así a la crisis migratoria que vive Ceuta, a cuya costa han llegado a nado cientos de personas en los últimos días, lo que ha sobrepasado los medios de atención y acogida de la ciudad, según el Gobierno autonómico, que ha pedido la «emergencia nacional» y un «mando único» al Estado para hacer frente a la situación.