El pesquero fue interceptado hace dos días en aguas canarias en una operación en la que también participó Salvamento Marítimo

El alcalde de Tuineje, David Herrera, pide al Estado que retire del muelle comercial de Gran Tarajal y custodie en Puerto del Rosario el pesquero supuestamente robado en Marruecos. En concreto, donde llegaron el viernes a esta zona del sur de Fuerteventura 20 hombres de origen magrebí.

Imagen cedida.

Aguas canarias

La embarcación, a la que seguía la Guardia Civil por la denuncia de su sustracción en Marruecos, fue interceptada hace dos días en aguas canarias. Todo ello, en una operación en la que también participó Salvamento Marítimo.

Sin embargo, hasta el momento los organismos estatales no han remitido información oficial al respecto ni al Ayuntamiento de Tuineje ni a Puertos del Estado. Según ha criticado este domingo en un comunicado el regidor.

Herrera ha denunciado que esta actuación se llevó a cabo sin tener en cuenta a la corporación local ni al Ejecutivo canario.

Tras el desembarco de estas personas de la Salvamar Mizar, se llevó a cabo el atraque del barco en Gran Tarajal. Por tanto, el alcalde ha resaltado que para conocer de este asunto el Ayuntamiento de Tuineje ha tenido que recabar información a través de Puertos Canarios, la Guardia Civil y el personal de Salvamento Marítimo.

Puertos Canarios de Fuerteventura

Herrera lamenta que se haya dejado la embarcación atracada en el puerto, sin tripulación a bordo, y que permanezca en el muelle comercial.

Por ello, el Consistorio trabaja con el director de Puertos Canarios de Fuerteventura, Juan Luis López, para recabar toda la información oficial sobre la actuación y trasladar al Estado que el puerto de Gran Tarajal no dispone de un atraque que garantice la seguridad de una embarcación de estas características.

Por ello, demanda que el pesquero sea remolcado al muelle de Puerto del Rosario, cuya gestión corresponde al Estado, «ya que fueron los organismos estatales quienes asumieron toda la operativa de la interceptación y, por tanto, también deben hacerse cargo de su custodia».