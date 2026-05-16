Una iniciativa en el que se conoció de cerca la labor de las sementeras, así como las labores agrícolas tradicionales de la isla

El municipio de Tuineje ha celebrado este sábado 16 de mayo la esperada Ruta Agro-Histórica de Tuineje. Se trata de un proyecto que ha permitido a vecinos y visitantes sumergirse en la historia agrícola y las tradiciones más auténticas de la isla majorera.

Informa. RTVC.

La actividad se celebró en el anexo al Centro de Interpretación de Las Batallas del Cuchillete y Tamasite (1740), un espacio emblemático donde los asistentes pudieron acercarse a la vida de las antiguas sementeras majoreras y la importancia del campo en el desarrollo de la Isla.

Imagen cedida.

Bajo el lema “¡Vive la Fuerteventura de las sementeras!”, esta jornada ha ofrecido un recorrido por la cultura popular, las labores agrícolas tradicionales y las costumbres que durante generaciones marcaron la identidad rural de Fuerteventura.