Los trabajos llevados a cabo por los tractores agrícolas del Cabildo de Fuerteventura permiten la retención de agua en época de lluvias, como el reciente paso de la borrasca Emilia

Los tractores agrícolas del Cabildo de Fuerteventura han arreglado más de mil gavias y elementos del paisaje agrícola majorero durante todo el 2025, gracias a la coordinación y el trabajo del servicio de Obras y Maquinaria. Estos tractores realizan trabajos de apoyo a ayuntamientos y vecinos propietarios de gavias, ya sea reparando trastones como preparando el terreno para el cultivo.

Gavia de Fuerteventura

En total, más de 4.500 horas de trabajo, que pueden comprobarse en época de lluvias, como el reciente paso de la borrasca Emilia, que ha dejado la imagen de gavias llenas por todo el territorio, permitiendo el aprovechamiento de este recurso para el campo majorero.

Paisaje agrícola de Fuerteventura

Para la presidenta del Cabildo, Lola García, “es importante potenciar estos trabajos para poner a punto sistemas de cultivo tradicionales, que son tan importantes para los profesionales del sector agrícola, el aprovechamiento del agua y como elemento identitario del paisaje majorero”. “Un plan de trabajo del que hacemos un balance positivo, con más de mil actuaciones que seguirán llevándose a todo el territorio insular”, apunta García.

Gavia de Fuerteventura

El consejero de Obras y Maquinaria, Blas Acosta, explica que este plan incluye actuaciones en todos los municipios, a petición de ayuntamientos y vecinos, manteniendo en perfecto estado gavias y sistemas de cultivo tradicional y parte el identitario del paisaje majorero”. “Elementos facilitan la retención de nutrientes y tierras fértiles que, de otra forma, se perderían aguas abajo con las escorrentías, además de contener el agua para su filtración hacia los acuíferos”.