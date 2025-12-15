Tras el paso de la borrasca Emilia por Canarias, lo más significativo ha sido la nieve que ha caído en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria

La lluvia también ha dejado registros interesantes y las autoridades piden ahora extremar la precaución los próximos días ante posibles desprendimientos

Imágenes captadas por un equipo de Televisión Canaria de la nevada en el Teide / RTVC

La borrasca Emilia ha marcado el fin de semana en Canarias, dejando a su paso cientos de incidencias relacionadas con el viento, la lluvia y el fuerte oleaje en distintos puntos del archipiélago. A esta hora, únicamente permanece activa la alerta por fenómenos costeros adversos, aunque las autoridades insisten en extremar la precaución ante posibles desprendimientos en los próximos días.

Uno de los efectos más llamativos del temporal ha sido la nieve. Emilia ha cubierto de blanco las cumbres de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, dejando imágenes que no se veían desde 2016 y que confirman que se trata de la mayor nevada de los últimos años.

Tenerife: accesos al Teide cerrados

En Tenerife, el Cabildo ha decidido cerrar todos los accesos al Parque Nacional del Teide debido a la presencia de hielo en la calzada. Las restricciones afectan a las carreteras de La Esperanza, en el municipio de El Rosario, la vertiente de La Orotava y el acceso por el sur de la isla.

La Corporación insular ha activado la operación Nevada, con cerca de una treintena de efectivos trabajando para retirar el hielo y reabrir las vías lo antes posible. A pesar de ello, este domingo fueron muchos los curiosos que intentaron subir a la cumbre, aunque las autoridades recuerdan que todos los accesos continúan cerrados por seguridad.

Gran Canaria: más de 1.000 incidencias

Gran Canaria ha sido una de las islas más afectadas. Según datos del Cabildo, el paso de Emilia ha provocado alrededor de 1.000 incidencias. El temporal dejó nieve en la cumbre, lluvias abundantes y rachas de viento que superaron los 120 kilómetros por hora.

Las precipitaciones fueron especialmente significativas en varios barrancos de la isla. En el barranco de Rosiana, en la zona de Las Tirajanas, se registraron más de 100 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones devolvieron la vida a saltos de agua como los del barranco del Negro y el Fastidioso. También se registraron aportes importantes en Ayacata y en el barranco de Arguineguín.

El viento provocó numerosas intervenciones por caída de árboles y objetos, mientras que el mal estado del mar se dejó sentir con fuerza en la costa norte. En Gáldar, las olas llegaron incluso hasta algunas viviendas del núcleo costero de El Agujero.

El Agujero, Gáldar, Gran Canaria. Imagen cedida

La Palma: nieve en el Roque de los Muchachos

En La Palma, los accesos al Roque de los Muchachos permanecen cerrados desde el pasado viernes debido a la alerta por nevada, que finalmente se cumplió dejando el primer manto blanco en el punto más alto de la isla. Esta ha sido, sin duda, la principal consecuencia del paso de Emilia por la isla bonita.

Durante el fin de semana no se registraron incidencias graves, aunque la unidad de rescate en tierra de Cruz Roja tuvo que intervenir para atender a tres personas que quedaron atrapadas en el Roque de los Muchachos. Fueron localizadas y trasladadas a la residencia del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), donde recibieron atención sanitaria hasta que pudieron entrar en calor.

El resto de intervenciones estuvieron relacionadas con el viento, con desprendimientos en carreteras y caída de árboles y objetos, incluso sobre algunos vehículos. En varios puntos de la isla se superaron los 100 kilómetros por hora en las rachas.

El Hierro y La Gomera: viento y frío

Emilia no dejó grandes incidencias en El Hierro y La Gomera. En esta última, el viento fue el fenómeno más destacado, con rachas de hasta 91 kilómetros por hora en Igualero. Las lluvias fueron menores de lo esperado, quedándose en unos 35 litros por metro cuadrado.

En El Hierro se registraron algunos desprendimientos en la zona de El Julán, además de un notable descenso de las temperaturas.

Balance positivo en Fuerteventura

Tras el temporal, en Fuerteventura se hace un balance positivo. En algunos puntos de la isla se alcanzaron los 50 litros por metro cuadrado, una cantidad muy bien recibida en una isla que necesita el agua. Además, se produjeron menos destrozos de los previstos inicialmente por el viento y el mal estado del mar.

Las gavias se encuentran completamente llenas, una estampa que no se veía desde hacía tiempo.

Gavias en Fuerteventura. Imagen EFE

Lanzarote y La Graciosa

En Lanzarote se recogieron unos 20 litros por metro cuadrado en Costa Teguise. La borrasca provocó incidencias en el alcantarillado y cortes de calles, que fueron resueltos con rapidez. Lo más destacado volvió a ser el estado del mar, con olas que alcanzaron los 9 metros de altura.

En La Graciosa también se registraron lluvias, aunque de forma sosegada y sin incidencias relevantes.

Con el paso de Emilia, Canarias deja atrás un temporal intenso que ha devuelto la nieve a las cumbres y el agua a barrancos, presas y gavias, pero que también ha obligado a activar numerosos dispositivos de emergencia. Las autoridades piden ahora prudencia, especialmente en zonas costeras y en carreteras de medianías y cumbres, ante los efectos residuales del temporal.