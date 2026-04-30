La obra de Pie de Bascos mejora la seguridad en la HI-500 y se complementa con avances en el puerto de La Restinga y una nueva apuesta por energía fotovoltaica

Canarias finaliza el falso túnel de Pie de Bascos en El Hierro tras invertir más de 5 millones. Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha concluido las obras del falso túnel de Pie de Bascos, en la carretera HI-500, en el municipio de Frontera (El Hierro), una actuación destinada a reforzar la seguridad vial en un tramo especialmente expuesto a desprendimientos.

El proyecto, incluido en el Convenio de Carreteras Canarias-Estado, ha supuesto una inversión de más de 5,4 millones de euros y abarca 450 metros, de los que unos 250 corresponden al túnel.

La infraestructura cuenta con dos carriles, acera peatonal y un sistema estructural diseñado para proteger a los usuarios frente a caídas de rocas, mejorando así la conectividad de la isla sin interrumpir el tráfico durante su ejecución.

Capacidad de atraque de 63 a 160 plazas

Desde el Ejecutivo destacan que se trata de una actuación estratégica que da respuesta a una demanda histórica y aumenta la seguridad en uno de los puntos más sensibles de la red viaria insular.

Durante la visita institucional, el consejero Pablo Rodríguez también supervisó las obras de los pantalanes del puerto de La Restinga, que alcanzan el 60% de ejecución y permitirán ampliar la capacidad de atraque de 63 a 160 plazas.

Además, se ha adjudicado una instalación fotovoltaica de autoconsumo en el puerto, en línea con la estrategia de sostenibilidad y descarbonización, con el objetivo de avanzar hacia un modelo energético más eficiente en las infraestructuras portuarias del archipiélago.