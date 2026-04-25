El Hierro celebra este sábado la Fiesta de los Pastores

La Fiesta de los Pastores es una tradición que viene de lejos, documentada desde el siglo XVI, y que durante esta jornada ha vuelto a vivirse en La Dehesa

El Hierro ha celebrado este sábado, la tradicional Fiesta de los Pastores, una de las citas más antiguas y representativas del calendario festivo de la isla.

Informa. RTVC.

La Dehesa

La Fiesta de los Pastores es una tradición que viene de lejos, documentada desde el siglo XVI, y que durante esta jornada ha vuelto a vivirse en La Dehesa, con la Virgen de los Reyes, como protagonista.

Al mediodía se celebró la misa en el santuario, uno de los momentos clave. Posteriormente, la imagen salió en procesión acompañada por los bailarines y recorriendo la montaña del Caracol. Todo ello, como no podía ser de otra manera, con el sonido y ritmo tan característicos de los pitos y de los tambores.

Sin duda, una jornada muy simbólica, que conecta directamente a distintas generaciones de pastores herreños y que, un año más, reúne a cientos de personas en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la isla.