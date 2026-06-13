Televisión Canaria emitirá en directo este evento festivo este sábado desde las 17:30 hasta las 19:30

La Villa de Moya, municipio norteño de Gran Canaria, celebra este sábado uno de los actos más emblemáticos de sus fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua, la tradicional Romería-Ofrenda, un evento festivo que se celebra desde la década de 1960.

Moya se viste de tradición para su gran Romería en honor a San Antonio de Padua. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Villa de Moya

Con una amplia cobertura de Televisión Canaria, que emitirá la romería moyense entre las 17:30 y 19:30, este evento destaca por la participación de vecinos y colectivos que ofrecen alimentos y productos agrícolas al santo patrón.

La retransmisión estará conducida por el periodista Tomás Galván, acompañado por Cristina González y Minerva Santana, quienes narrarán a pie de calle el ambiente y el desarrollo de una de las celebraciones más representativas del norte de Gran Canaria.

Un evento cercano para los más pequeños

Como antesala de esta jornada, el municipio celebró su tradicional Romería Infantil y aportación solidaria, protagonizada por alumnado de los distintos centros educativos de la localidad.

Los escolares recorrieron las calles del casco histórico ataviados con vestimenta tradicional canaria y portando donaciones solidarias, en una iniciativa que combina la conservación de las costumbres con valores como la convivencia y la solidaridad.

Imagen cedida por el Ayuntamiento de Moya

La jornada incluyó actuaciones de música y baile tradicional canario frente a la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, con la participación de agrupaciones folclóricas y culturales del municipio.

Desde el Ayuntamiento destacaron la importancia de implicar a las nuevas generaciones en la preservación de las tradiciones, consolidando así el arraigo cultural que convierte a la Romería de Moya en una de las celebraciones más significativas del calendario festivo canario.