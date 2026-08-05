La explosión se produjo en torno a las 12:09 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron el aviso y se desplazaron hasta la zona de los tanques de combustible del Polígono Industrial de Salinetas

Informa: Redacción Informativos RTVC

La explosión de un depósito de combustible registrada este miércoles al mediodía en la zona industrial de Salinetas, en el municipio grancanario de Telde, ha dejado, según las primeras informaciones, una persona fallecida y otras tres heridas de gravedad cuando realizaban labores de mantenimiento.

El suceso se produjo en torno a las 12:09 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron el aviso y se desplazaron hasta la zona de los tanques de combustible del Polígono Industrial de Salinetas.

Explosión en un depósito de combustible en Salinetas, Telde.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como agentes de la Policía Local de Telde y del Cuerpo Nacional de Policía, además de efectivos de Protección Civil y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los distintos equipos de emergencia trabajan de manera coordinada en la zona para atender a los afectados y garantizar la seguridad en el entorno del incidente.

Por el momento, se desconocen las circunstancias concretas que provocaron la explosión, así como el alcance total de los daños materiales. Las primeras informaciones apuntan a que el incidente se habría producido en uno de los depósitos de combustible situados en este enclave industrial de Telde.



El Ayuntamiento ha comunicado que continuará informando a través de sus canales oficiales conforme se disponga de información confirmada.