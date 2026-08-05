La actividad y el empleo moderan su ritmo de crecimiento, mientras los empresarios afrontan los próximos meses con mayor prudencia

La Cámara Oficial de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y Cajasiete presentaron esta mañana el Boletín de Coyuntura de Comercio del segundo trimestre del 2026, elaborado por el Servicio de Estudios Económicos de la Cámara, en un acto en el que participaron la vicepresidenta de la Cámara y presidenta de la Comisión de Comercio Interior, Victoria González, y el director general de Cajasiete, Luis Díaz Dorta.

El comercio canario modera su crecimiento en el segundo trimestre del año / Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

El informe refleja que el comercio minorista canario mantuvo durante el segundo trimestre del año una evolución levemente positiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado que el registrado en ejercicios anteriores. Los datos constatan una desaceleración de la actividad comercial, mientras los indicadores laborales continúan mostrando, por el momento, un comportamiento estable.

Victoria González señaló que «los datos del segundo trimestre evidencian una moderación del ritmo de crecimiento que venía registrando el comercio canario. El sector continúa creciendo, aunque con menor intensidad, y empieza a percibir un entorno menos favorable para el consumo que aconseja prudencia».

Una evolución que depende de varios factores

Según explica González, esta evolución responde a la coincidencia de diversos factores que están condicionando la demanda. «Por un lado, la actividad turística mantiene niveles elevados, pero con un crecimiento más moderado que en años anteriores. Por otro, desde el pasado mes de marzo estamos asistiendo a un repunte de la inflación, impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes, al que se suma el elevado coste de la vivienda. Todo ello está reduciendo el poder adquisitivo de muchas familias y limitando su capacidad para consumir otros bienes y servicios».

Por su parte, Luis Díaz destacó que “desde Cajasiete seguimos viendo que la actividad continúa aumentando. El crédito en la caja prácticamente está a unos niveles de crecimiento del 10 %, tanto en particulares como en empresas. Y, por supuesto, toda la actividad transaccional a través de TPVs y de tarjetas sigue también aumentando a niveles del 7 %”.

En este sentido, el director general reafirmó el compromiso y apoyo de la entidad con el comercio canario. “Creemos que es una fuente de actividad muy importante que no solo vende, también emplea y crea cohesión social en el archipiélago”, concluyó.

Por debajo de la media nacional

En este contexto, el Índice de Comercio al por Menor (ICM), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró en Canarias un crecimiento medio del 0,3 % respecto al mismo trimestre del año anterior, situándose por debajo de la media nacional (0,8 %).

Aunque el balance continúa siendo levemente positivo y el sector encadena seis años de crecimiento, el avance registrado durante este trimestre confirma una pérdida de dinamismo respecto a la evolución observada en los últimos ejercicios. Los descensos registrados en abril y mayo solo pudieron compensarse parcialmente con la recuperación experimentada en junio.

Ámbito laboral

En el ámbito laboral, la moderación de la actividad todavía no ha tenido un reflejo significativo en el empleo. El Índice de Ocupación del Comercio Minorista aumentó un 1,1 % respecto al segundo trimestre de 2025, seis décimas por encima de la media nacional. Un comportamiento que refleja, por el momento, el esfuerzo que están realizando muchas empresas por mantener sus plantillas, a pesar de un entorno económico menos expansivo.

Los datos de afiliación también apuntan en esa dirección. Al cierre del segundo trimestre el sector sumó 2.257 afiliaciones más que en marzo, alcanzando un total de 158.946 trabajadores, lo que representa el 16,7 % del empleo existente en Canarias. Paralelamente, el paro registrado en actividades comerciales descendió en 929 personas respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 22.412 desempleados

Aunque el cambio de clasificación de actividades económicas (CNAE 2025) impide establecer comparaciones homogéneas con ejercicios anteriores, la evolución trimestral apunta a una estabilidad del mercado laboral del sector.

Estructura empresarial

En cuanto a la estructura empresarial, el número de empresas comerciales inscritas en la Seguridad Social descendió ligeramente respecto al primer trimestre, situándose en 11.741 empresas, un ajuste moderado que afectó tanto al comercio mayorista como al minorista.

Donde sí se aprecia con mayor claridad la pérdida de impulso es en la percepción de los propios empresarios. El Indicador de Confianza Empresarial muestra que el 30 % de las empresas comerciales redujo su actividad durante el segundo trimestre respecto al primero frente al 16 % que logró incrementarla, situando el saldo de situación en -14 puntos.

Las perspectivas para el verano mejoran ligeramente, aunque continúan siendo prudentes, con un saldo de expectativas todavía negativo (-3 puntos). Pese a ello, la mayoría de las empresas prevé mantener tanto sus plantillas como sus niveles de precios durante el tercer trimestre, lo que refleja una expectativa de estabilidad más que de deterioro.

La actividad y el empleo moderan su ritmo de crecimiento, mientras los empresarios afrontan los próximos meses con mayor prudencia / Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

En la búsqueda de un marco más equilibrado

Asimismo, la vicepresidenta de la Cámara insistió en la necesidad de avanzar hacia un marco de competencia más equilibrado para el comercio de proximidad. «Nuestros establecimientos realizan un importante esfuerzo para adaptarse a las nuevas formas de consumo, pero necesitan competir en igualdad de condiciones. Por ello seguimos defendiendo la eliminación de la franquicia fiscal aplicable a las importaciones de bienes de escaso valor, es decir, a los envíos inferiores a 150 euros. Se trata de una reivindicación histórica del sector, respaldada por unanimidad por el Parlamento de Canarias, que contribuiría a garantizar unas reglas de juego más justas para el comercio establecido en nuestras islas».

La vicepresidenta concluyó que «el comercio sigue siendo un sector estratégico para Canarias por su contribución a la actividad económica, al empleo y a la vitalidad de nuestros municipios. Mantener su competitividad y crear un entorno que favorezca el consumo, la inversión y la igualdad de condiciones entre todos los operadores será fundamental para consolidar su aportación al crecimiento económico del Archipiélago en los próximos años».