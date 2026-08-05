Esther Monzón, consejera de Sanidad, realizó su segunda donación del año y trasladó la necesidad y la importancia de mantener las reservas de sangre estables durante todo el año

La consejera Esther Monzón donando sangre. Imagen Consejería de Sanidad

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, realizó su segunda donación de sangre del año en la sede del Banco de Sangre de Canarias, dependiente de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), en Las Palmas de Gran Canaria. Aprovechó la ocasión para recordar la importancia de convertir la donación de sangre en un hábito solidario y animó a la ciudadanía a donar, al menos, dos veces al año para contribuir a mantener unas reservas estables que permitan atender las necesidades de los hospitales del archipiélago.

Durante la donación, Monzón hizo un llamamiento a la ciudadanía para que, antes de iniciar sus vacaciones, dedique unos minutos a donar sangre. «En verano cambian nuestras rutinas, pero las necesidades de sangre en los hospitales se mantienen. Donar antes de salir de vacaciones es un gesto sencillo que ayuda a garantizar que los pacientes sigan recibiendo la atención que necesitan. Con solo dos donaciones al año podemos contribuir de forma decisiva a mantener unas reservas estables», señaló.

La consejera recordó que los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres, siempre que se respeten los intervalos mínimos establecidos y se cumplan los requisitos médicos.

No obstante, insistió en que realizar al menos dos donaciones anuales ya supone una aportación muy valiosa para mantener la disponibilidad de componentes sanguíneos en toda la red hospitalaria pública de Canarias.

45.578 personas donaron en 2025

En este contexto, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia informa de que durante 2025 un total de 45.578 personas donaron sangre en Canarias, un cifra que refleja el compromiso solidario de miles de personas y ponen de manifiesto la importancia de consolidar la donación periódica como un hábito que contribuya a reforzar las reservas de sangre durante todo el año.

“Los donantes de aféresis constituyen un ejemplo de este compromiso continuado, ya que realizan donaciones con mayor frecuencia para obtener componentes específicos como plaquetas o plasma”, explicó la consejera.

Para las donaciones de plasma, el intervalo mínimo entre donaciones es de 15 días con un límite de 24 donaciones año. Para las donaciones de plaquetas el intervalo mínimo entre donaciones es de 48 horas, si bien lo más habitual es hacerlas una vez al mes.

La sangre, un recurso insustituible

A pesar de los importantes avances científicos y tecnológicos, la sangre sigue siendo un recurso insustituible. No puede fabricarse en un laboratorio ni sustituirse por ningún tratamiento alternativo. Solo puede obtenerse gracias a la donación voluntaria, altruista y anónima de personas comprometidas con la salud de los demás.

Cada día, los hospitales necesitan sangre para intervenciones quirúrgicas, trasplantes, tratamientos oncológicos, partos con complicaciones y la atención a personas con enfermedades hematológicas o crónicas que requieren transfusiones de forma periódica. Además, las urgencias derivadas de accidentes o situaciones imprevistas hacen necesario disponer de reservas suficientes en todo momento.

Por este motivo, el sistema sanitario necesita contar con un suministro estable de sangre durante todo el año. La donación periódica de usuarios comprometidos permite mantener unas reservas adecuadas, evitar situaciones de escasez y garantizar que los pacientes reciban los componentes sanguíneos que precisan en el momento oportuno.

En Canarias, esta responsabilidad adquiere un valor añadido debido a la condición archipielágica. La sangre debe estar disponible antes de que surja una urgencia y su abastecimiento requiere una planificación permanente para asegurar la atención sanitaria en todas las islas.

Donar sangre dos veces al año supone un esfuerzo mínimo, pero tiene un impacto muy significativo en la atención a los pacientes. Convertir la donación en un hábito contribuye a fortalecer el sistema sanitario y garantiza que la sangre esté disponible cuando cualquier persona pueda necesitarla.

Requisitos para donar

Para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años —hasta 60 años si se trata de la primera donación—, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Para resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia dispone del teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.