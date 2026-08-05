La empresa pública Visocan, del Gobierno de Canarias, acaba de firmar una de las mayores operaciones de compraventa de los últimos años por 22,5 millones de euros en el norte de Tenerife

Vivienda protegida en Icod de los Vinos. Imagen Gobierno de Canarias

La empresa pública del Gobierno de Canarias Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) acaba de formalizar por más de 22,5 millones de euros la escritura pública de compraventa de cuatro inmuebles que permitirán incorporar al parque de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible de la empresa un total de 170 pisos en el norte de Tenerife.

La puesta a disposición de los ciudadanos de estas viviendas se ha podido realizar gracias al concurso público “llave en mano” convocado por Visocan e integrado en el programa Rehabita Canarias. Esta fórmula permite recuperar para el uso residencial edificios cuya construcción quedó paralizada tras la crisis del sector de 2008.

Según informa un comunicado, de esta forma se acortan considerablemente los plazos de ejecución, no sólo porque parte de los trabajos ya están hechos, sino también porque muchos de ellos ya disponen de los permisos y licencias administrativas necesarios. Además, se evita el consumo de suelo en las Islas y se mejora la calidad del entorno urbano; pues, tras años de abandono, la mayoría de estos inmuebles se encuentran vandalizados y convertidos en focos de delincuencia.

En La Orotava e Icod de los Vinos

Las promociones adquiridas se distribuyen entre los municipios de La Orotava e Icod de los Vinos. En el primero, Visocan ha comprado dos edificios de 56 y 22 pisos, todos ellos con trastero y plaza de garaje asignada. Ambas edificaciones tienen dos plantas sobre rasante y una planta sótano dedicada a aparcamientos y trasteros.

Mientras, en Icod se incorporan otras dos promociones al parque de viviendas de Visocan. Una de ellas dispone de 40 viviendas que ya se encuentran alquiladas, pues la empresa pública tenía cedida su gestión. El otro edificio suma 52 unidades habitacionales, plazas de garaje, trasteros y lavaderos. Se trata de un inmueble de tres plantas sobre rasante y una de garaje.

Una vez que ya han sido incorporadas estas viviendas al patrimonio de la entidad, el departamento de Gestión de Viviendas se encargará ahora de realizar todos los trámites necesarios para que las familias que resulten adjudicatarias puedan mudarse lo antes posible a sus nuevos hogares.