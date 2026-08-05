Pedri saldrá al balcón del Ayuntamiento para saludar a los vecinos, vecinas y visitantes que se acerquen a compartir este momento

El Ayuntamiento de Tegueste celebrará el próximo martes, 11 de agosto, a las 17:00 horas, un recibimiento institucional al futbolista Pedro González ‘Pedri’, tras su proclamación como campeón del mundo con la selección española.

Tegueste rendirá homenaje a su campeón del mundo, Pedri, el 11 de agosto / Ayuntamiento de la Villa de Tegueste

El acto tendrá lugar en la Casa Consistorial y contará con la presencia del alcalde de Tegueste, Juan Norberto Padilla; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; representantes de ambas instituciones, así como familiares y personas invitadas, detalla la corporación local en redes sociales.

Durante el recibimiento, Pedri saldrá al balcón del Ayuntamiento para saludar a los vecinos, vecinas y visitantes que se acerquen a compartir este momento.

Invitación a una jornada de reconocimiento

Desde el Ayuntamiento de Tegueste se invita a la vecindad a participar en este homenaje. También a acompañar al internacional teguestero «en una jornada de reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva y a su reciente título de campeón del mundo con la selección española».