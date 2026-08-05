Los agentes dieron el alto a una furgoneta de cuyo interior procedía un fuerte olor a marihuana

La Policía Local de Mogán continúa reforzando su labor preventiva y de seguridad ciudadana, con especial incidencia en las principales zonas turísticas del municipio. Estas actuaciones permitieron en los últimos días la detención de una persona sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación, así como la detención de otro individuo por un presunto delito de hurto en un supermercado. Ambas en Puerto Rico.

La Policía Local detiene en Puerto Rico a un hombre por hurto y a otro en búsqueda y captura / Ayuntamiento de Mogán

La primera intervención tuvo lugar sobre las 21:30 horas del domingo 2 de agosto, durante un dispositivo estático de control de vehículos en la avenida Las Palmeras de Puerto Rico. Los agentes dieron el alto a una furgoneta de cuyo interior procedía un fuerte olor a marihuana, circunstancia que motivó la inspección tanto del vehículo y la identificación de sus ocupantes.

Al comprobar la identidad de uno de ellos a través de las bases de datos policiales, los agentes verificaron que sobre esta persona pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación en vigor, dictada por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. De este modo, procedieron a su detención y traslado las dependencias policiales para la instrucción de las diligencias, siendo posteriormente puesto a disposición de la Guardia Civil.

Segunda intervención

La segunda actuación se produjo a pasadas las 12:30 horas del lunes 3 de agosto, cuando la sala operativa de la Policía Local recibió un aviso por un presunto hurto en un supermercado situado en las inmediaciones de la playa de Puerto Rico.

Un agente de la Unidad de Tráfico fue requerido por el conductor de un vehículo de reparto, quien informó que dos individuos se encontraban en una parada de guaguas próxima y que uno de ellos acababa de abandonar el establecimiento tras sustraer diversos productos. De inmediato se desplazaron al lugar varios agentes, que localizaron a dos personas, una de las cuales coincidía plenamente con la descripción facilitada tanto por el testigo como por el personal del supermercado.

Tras inspeccionar la bolsa que portaba el sospechoso, los agentes recuperaron diversos artículos, entre ellos varias botellas de bebidas alcohólicas, que fueron reconocidos por el responsable del establecimiento como pertenecientes al supermercado. Los efectos fueron restituidos y se instruyeron diligencias por un presunto delito leve de hurto, que fueron remitidas a la Guardia Civil para la continuación de la investigación.