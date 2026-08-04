El fuego, ya controlado, afectó a una zona de rastrojos, monte bajo y a una torre de suministro eléctrico

Bomberos y Policía Local de La Oliva trabajan en la extinción de un incendio declarado durante la mañana de este martes en unos cañaverales de la zona de Parque Holandés, en Fuerteventura. El fuego se originó en un área próxima al Centro Cultural de Parque Holandés, dentro del municipio de La Oliva.

EFE

Fuentes de Seguridad y Emergencias han informado a EFE de que el incendio comenzó en una zona de rastrojos y monte bajo y también afecta a una torre de suministro eléctrico.

Refuerzo de medios en Parque Holandés

En estos momentos, el incendio permanece controlado, aunque los bomberos de La Oliva continúan trabajando en la zona para completar las labores de extinción.

EFE

Además, efectivos del servicio de bomberos de Puerto del Rosario se desplazaron hasta el lugar tras la petición de refuerzo realizada por el servicio de bomberos de la capital.

Apoyo del Cabildo

Un camión de agua del servicio de bomberos del Cabildo de Fuerteventura también se trasladó hasta la zona para apoyar el operativo desplegado en Parque Holandés.