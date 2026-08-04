Segundo día laborable tras el corte de la Circunvalación en sentido norte

Sigue vigente el colapso tras el corte de la Circunvalación en sentido norte, pero a primera hora de esta mañana el tráfico por la Avenida Marítima ha sido más fluido

El motivo principal radica en las obras de impermeabilización del viaducto de Guiniguada. Por consiguiente, el tráfico avanza muy lento y genera mucha frustración.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Bernardo Hernández, divulgador en seguridad vial y del motor, explica, en representación de La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV), que «las personas han buscado alternativas, los que no tienen que trasladarse se han quedado en casa», y las autoridades han estado presentes.

También, pudo influir que, aproximadamente, a las siete de la mañana se registró un accidente con varios coches implicados a la altura de Jinámar, provocando retenciones antes de llegar a la ciudad.

Actualmente, acceder a la capital grancanaria resulta bastante complicado. Además, nos encontramos en pleno verano con múltiples desplazamientos diarios. En consecuencia, las colas superan los seis kilómetros en la vía principal.

Los usuarios del transporte público notan un gran impacto. Mientras tanto, otros conductores expresan su enorme agobio al volante. Por el contrario, algunos usuarios de motos logran esquivar este gran atasco. Los vehículos de cuatro ruedas sufren esperas de hasta una hora.

Previsiones de las autoridades

Algunas personas afrontan esta desesperante situación con humor. Sin embargo, las autoridades pertinentes ya preveían estas grandes retenciones. El plan de trabajo inicial contemplaba perfectamente este escenario actual.

En este sentido, Augusto Hidalgo explicó la compleja situación del tráfico. El consejero de Obras Públicas del Cabildo confirmó estas previsiones oficiales, sabían que la presión vial afectaría directamente a la Avenida Marítima.

Finalmente, las complicaciones de tráfico aumentarán durante los próximos días. Esta fase de obras durará hasta el día quince en sentido norte. Después, los técnicos evaluarán el comportamiento del tráfico en sentido sur.