El nuevo tramo, destruido por la erupción volcánica de La Palma, cuenta con una inversión de 24 millones de euros y devolverá la conexión entre ambos núcleos

El consejero de Obras Públicas y Movilidad, Pablo Rodríguez, visitó este martes las obras de reconstrucción de la carretera entre San Simón y Tajuya, en La Palma. La actuación recuperará un tramo de 2,3 kilómetros sepultado por la lava durante la erupción volcánica. El Gobierno prevé concluir los trabajos en el primer cuatrimestre de 2027.

La actuación forma parte de los proyectos para restablecer la red viaria afectada por el volcán. Además, busca mejorar la movilidad y recuperar una conexión esencial para los vecinos de la zona.

El proyecto cuenta con una inversión de 24 millones de euros. Una vez finalice, permitirá restablecer la circulación entre San Simón y Tajuya tras varios años de interrupción.

Una conexión estratégica para La Palma

Las obras recuperarán 2,3 kilómetros de carretera que desaparecieron bajo las coladas volcánicas. De este modo, la isla avanzará en la reconstrucción de una de sus principales vías.

Durante la visita, Pablo Rodríguez comprobó el estado de los trabajos junto al equipo responsable de la actuación. El consejero conoció el desarrollo de las distintas fases del proyecto.