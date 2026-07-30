El Love Festival retrasa su edición a septiembre en La Palma

La organización traslada el evento musical de julio a septiembre con un cartel liderado por Isabel Pantoja, Nathy Peluso y Laura Pausini

El Love Festival celebra su nueva edición este septiembre en La Palma. Los organizadores cambian la fecha habitual para acoger los grandes conciertos. Así, miles de personas disfrutarán de las artistas internacionales y nacionales.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La agenda social del evento destaca una fecha clave. El día 12 de septiembre actuará la reconocida cantante Isabel Pantoja. Llega como artista invitada especial de esta nueva edición.

Por consiguiente, la artista andaluza ofrecerá un espectáculo muy exclusivo. Isabel Pantoja celebra sus cincuenta años sobre los diferentes escenarios. Este concierto supone su única actuación musical en toda España.

Despliegue internacional y clausura

El día 19 de septiembre continúa la gran fiesta. La cantante argentina Nathy Peluso abrirá esta segunda jornada musical y dará paso al esperado espectáculo de Laura Pausini.

En este sentido, la artista italiana llega con muchísima fuerza. Pausini aterriza dentro de su espectacular gira mundial ‘Yo Canto’. Maikel Chacón, organizador del evento, destaca la enorme magnitud del concierto.

Según Chacón, la artista principal trae su escenografía completa. El organizador afirma que el gigantesco montaje conforma prácticamente un castillo. Por ello, los técnicos montarán toda la imponente estructura en La Palma.