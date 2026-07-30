Luis Campos denuncia la gestión del ejecutivo autonómico actual y asegura que legislan contra la mayoría durante una grave crisis social

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha calificado este jueves al Gobierno de Canarias de Coalición Canaria y Partido Popular como un «fracaso absoluto», en una legislatura que ve «perdida» debido a la falta de respuesta a los principales problemas de la sociedad canaria, que lejos de mejorar, consideran se han agravado.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Así lo ha asegurado el secretario general de NC-BC, Luis Campos, en una rueda de prensa en la que ha querido hacer un balance de los tres años de legislatura del actual Gobierno de Canarias, señalando que se encuentra en medio de una crisis institucional por el choque entre los dos socios debido a la propuesta de financiación autonómica.

El también portavoz de NC en el Parlamento ha dicho que esta crisis institucional en el seno del Gobierno coincide con una «crisis canaria para la mayoría social» de la sociedad isleña, por los problemas que empeoran ante la falta de soluciones más allá de los «titulares».

Se cumplen «tres años del Gobierno más ineficaz de la historia de esta tierra», según Campos, que lamenta la baja ejecución presupuestaria que ha tenido, «la peor de la historia de Canarias» y también que sea el que más fondos comunitarios ha perdido y tendrá que devolver a Europa.

La vivienda, principal problema

Entre los problemas que, a su juicio, se han visto agravados en esta legislatura «perdida», se encuentra como elemento central el de la vivienda.

«Sin duda alguna, la vivienda, el mayor fracaso de este Gobierno», ha opinado Campos, quien atribuye a la falta de acción del Ejecutivo de CC y PP que sea «habitual» en el archipiélago ver de nuevo «cuevas, chabolas, cuarterías o caravanas como soluciones habitacionales», sobre todo entre funcionarios que tienen que desplazarse a otra isla para trabajar.

Un acceso a la vivienda que se ha vuelto «imposible» para la gran mayoría de la población canaria y que, en definitiva, supone «un derecho absolutamente quebrado».

Problemas en sanidad y educación

Desde NC también han alertado sobre «fracasos» en la gestión de la política sanitaria y educativa por parte del Ejecutivo «de las derechas canarias».

En materia de sanidad, ha indicado Campos que pese a inyectar 1.000 millones de euros en las cuentas, la atención sanitaria «está peor que hace tres años», con un servicio de Urgencias «colapsado» y tensiones laborales que llegan a los médicos, los técnicos de ambulancias o al personal sanitario de las gerencias y su negativa a seguir haciendo horas extra por los recortes.

Los recursos que han inyectado de más, ha agregado el líder de NC, «se han ido por el sumidero».

En cuanto a la materia educativa, ha destacado que en un momento en el que se tienen «más recursos que nunca», se sigue incumpliendo la legislación regional, alejándose cada vez más del umbral del 5 % del presupuesto invertido en educación, y en medio de un «malestar enorme» entre la comunidad educativa.

Un gobierno «útil» solo «para los más ricos»

Unas críticas que también ha extendido a la dependencia, donde hay «mucha propaganda, pero no soluciones», y al reto demográfico, donde se han creado «muchas mesas técnicas», pero luego no se ha puesto en marcha ni una sola medida para afrontarlo.

Finalmente, en lo que a lo puramente económico se refiere, Campos ha defendido que en aquello que no depende del Gobierno canario, las islas van «como una tralla», pero que luego se tienen los salarios «más bajos de todo el Estado» y con una política fiscal «que roza la extrema derecha».

En definitiva, ha concluido el líder de NC, este Gobierno ha sido «útil para los más ricos de esta tierra», pero que se ha mostrado «absolutamente inútil para la inmensa mayoría social de la gente que vive en Canarias».