Después de tres años de obras, la Calle de La Rosa vuelve a abrir definitivamente el tráfico de vehículos

Vuelve a abrir la Calle de La Rosa, en Santa Cruz de Tenerife, y lo hace con mejoras entre las que se incluyen nuevo mobiliario y vegetación.

En total, se ha sumado un año de retraso a los dos años de obra previstos al inicio del proyecto. Una situación que ha molestado a los vecinos.

Se han invertido más de 6 millones de euros en este proyecto que pretendía sustituir infraestructuras que acumulaban años de antigüedad, así como incorporar nuevos servicios.

La Calle de La Rosa, tras su apertura en Santa Cruz de Tenerife /RTVC

A lo largo de los 650 metros que conformar la calle, se han incorporado nuevas redes de abastecimiento de agua, modernizado el alumbrado público, instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos así como un sistema automático de riego.

Transporte en la Calle de La Rosa

Además, entre las nuevas incorporaciones se incluye el paso del transporte público por la vía, supone la incorporación de la línea 914 de TITSA, así como dos nuevas paradas.

El Ayuntamiento afirma que dicho flujo de vehículos propiciará el impulso para la actividad económica de los comercios de El Toscal, favoreciendo la actividad de establecimientos, restauración y otros servicios.