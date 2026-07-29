En el barrio de El Sobradillo quemaron cuatro contenedores, que se suman a los 14 que ardieron en la capital tinerfeña hace menos de una semana

En la noche de este martes ardían en Santa Cruz de Tenerife cuatro contenedores en El Sobradillo y un coche en la calle Juan Rumeu García. Es el balance de los últimos actos vandálicos que azotan a la capital tinerfeña, y que hace menos de una semana dejaban 14 contenedores y 6 vehículos calcinados.

Hay que recordar que este tipo de actos se puede considerar delito penal con penas de prisión. De hecho, este mismo año la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a un hombre que quemó hasta 30 contenedores con 4 años de prisión y a pagar 35.000 euros.