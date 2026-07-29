La investigación permitió esclarecer unas pérdidas económicas de unos 153.825,67 euros y culminó con la detención de un trabajador como presunto autor de los hechos

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en el municipio de Tuineje, detuvo el pasado 17 de julio a un varón en la isla de Fuerteventura, como supuesto autor de un delito continuado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental.

La Guardia Civil del Puesto de Gran Tarajal comenzó la investigación tras la presentación de la correspondiente denuncia, en la que comunicaban la falta de gran cantidad de material hidráulico de alto valor en el mercado que, una vez finalizado informe de inventario por parte de una empresa externa, resultó aflorar unas pérdidas económicas iniciales de 153.825,67 euros, cometido por el detenido, empleado de la empresa.

La Guardia Civil detiene a una persona por un delito continuado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental en Fuerteventura

Las sospechas se iniciaron cuando una de las encargadas de la administración de la empresa, con sede en otra isla, se trasladó a la nave para realizar labores comerciales, debido a la baja laboral del detenido, advirtiendo que los registros informáticos no coinciden con la existencia de productos puestos a la venta.

El detenido, abusando de la confianza otorgada por los propietarios de la empresa, tenía como modus operandi principal la falsificación de garantías, facturas y albaranes para vender los productos a un coste mucho más bajo que el oficial, cobrando en metálico.

Durante la investigación, para la resolución del caso, se realizaron visionados de imágenes de las cámaras de seguridad, se analizó numerosa documentación económica, visionado de mensajería instantánea y se tomaron declaraciones a varios clientes, finalizando la operación policial con la detención del supuesto autor de los hechos, poniéndolo a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.