InicioNoticias

Detienen en Tuineje a un trabajador que robó más de 150.000 euros en material de la empresa

Laura Ramírez Cabrera
Añade a RTVC en Google

La investigación permitió esclarecer unas pérdidas económicas de unos 153.825,67 euros y culminó con la detención de un trabajador como presunto autor de los hechos

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en el municipio de Tuineje, detuvo el pasado 17 de julio a un varón en la isla de Fuerteventura, como supuesto autor de un delito continuado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental.

La Guardia Civil del Puesto de Gran Tarajal comenzó la investigación tras la presentación de la correspondiente denuncia, en la que comunicaban la falta de gran cantidad de material hidráulico de alto valor en el mercado que, una vez finalizado informe de inventario por parte de una empresa externa, resultó aflorar unas pérdidas económicas iniciales de 153.825,67 euros, cometido por el detenido, empleado de la empresa.

La Guardia Civil detiene a una persona por un delito continuado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental en Fuerteventura
La Guardia Civil detiene a una persona por un delito continuado de apropiación indebida, estafa y falsedad documental en Fuerteventura

Las sospechas se iniciaron cuando una de las encargadas de la administración de la empresa, con sede en otra isla, se trasladó a la nave para realizar labores comerciales, debido a la baja laboral del detenido, advirtiendo que los registros informáticos no coinciden con la existencia de productos puestos a la venta.

El detenido, abusando de la confianza otorgada por los propietarios de la empresa, tenía como modus operandi principal la falsificación de garantías, facturas y albaranes para vender los productos a un coste mucho más bajo que el oficial, cobrando en metálico.

Durante la investigación, para la resolución del caso, se realizaron visionados de imágenes de las cámaras de seguridad, se analizó numerosa documentación económica, visionado de mensajería instantánea y se tomaron declaraciones a varios clientes, finalizando la operación policial con la detención del supuesto autor de los hechos, poniéndolo a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Cabildo de Tenerife reconoce a los coros que participaron en la misa de León XIV

Aterciopelados, Daddy G o Renata Flores, entre los artistas del Festival Boreal 2026

Ataques vandálicos durante la noche en varios puntos de Santa Cruz de Tenerife

Dos niños de 3 y 4 años, afectados en un incendio en Las Palmas de Gran Canaria

Disminuye la intensidad del fuego en el incendio forestal de Madrid

Un hombre sufre quemaduras al incendiarse una vivienda en Firgas

NOTICIAS RELACIONADAS