El Ayuntamiento de Tuineje ha activado junto a la Consejería de Sanidad un protocolo para identificar el origen de la proliferación de mosquitos

El Ayuntamiento de Tuineje, en Fuerteventura, ha activado junto a la Consejería de Sanidad un protocolo para identificar el origen de la proliferación de mosquitos que está afectando a la localidad de Tarajalejo y adoptar las medidas necesarias para eliminar el foco.

Sanidad activa un protocolo ante la plaga de los mosquitos localizada en Tarajalejo / Imagen de archivo

El director insular del área de Salud de Fuerteventura, Tomás Pérez, ha confirmado al Ayuntamiento la activación de un equipo especializado en Biología que ha acudido hoy hasta la zona para tomar muestras, instalar trampas e identificar el origen de la proliferación de mosquitos, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Identificación y medidas

El alcalde del municipio, David Herrera, ha informado de que ya se ha localizado el punto en el que previsiblemente se está reproduciendo el mosquito, aunque será necesario esperar aproximadamente un mes a los resultados de las muestras para confirmar la especie y aplicar el tratamiento más adecuado que permita erradicar el foco de forma eficaz.

Además, según ha avanzado Herrera, “una vez concluida la toma de las muestras, la empresa responsable del servicio de control de plagas inició las labores de fumigación y tratamiento necesarias para eliminar el foco y prevenir nuevos episodios de proliferación”.