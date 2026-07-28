Fernando Clavijo mantiene su compromiso con la mejora de las infraestructuras que hacen posible la continuidad de la pesca artesanal

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, han visitado el puerto de Punta del Hidalgo tras la reciente firma del convenio de cooperación entre la Consejería y la Cofradía Nuestra Señora de la Consolación que ha posibilitado la cesión del uso de las instalaciones portuarias a esta entidad.

Canarias cede a la Cofradía de Punta del Hidalgo el uso de instalaciones / Gobierno de Canarias

De esta manera, se desbloquea la situación administrativa que afectaba a la infraestructura y se garantiza el desarrollo de actividades relacionadas con el sector de la pesca.

Colaboración entre administraciones

El presidente destacó que este convenio representa “un ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones permite resolver una maraña administrativa que se había prolongado en el tiempo y ofrecer soluciones eficaces a los problemas que afectan a nuestros sectores productivos”.

Con este acuerdo, añadió, “reforzamos la seguridad jurídica de las instalaciones de la cofradía y damos respuesta a una demanda histórica de los profesionales de la pesca del municipio, desbloqueando una situación que comprometía su presente y su futuro”, señaló.

La regularización administrativa de las instalaciones se encontraba pendiente de determinar qué administración era competente para otorgar la autorización sectorial, debido tanto a su ubicación en suelo rústico de protección costera, parcialmente afectado por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, como a las dudas existentes sobre el alcance de su adscripción a Puertos Canarios.

Beneficios para el sector pesquero

Para David Lorenzo, “esta inversión era necesaria para aumentar el número de días de pesca y se pueda realizar la actividad con mayor seguridad y comodidad”.

Por su parte, Narvay Quintero explicó que “este convenio supone un paso decisivo para que la cofradía pueda desarrollar su actividad con estabilidad, gestionando directamente un espacio imprescindible para el trabajo diario de los pescadores”.

Quintero también aprovechó la visita para dar a conocer el Proyecto de Ordenación del Varadero, un instrumento concebido para mejorar la gestión y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones portuarias, ordenar la presencia de embarcaciones recreativas y propiciar una nueva vía de ingresos para la cofradía.

Ayudas económicas adicionales

Al margen de este convenio, el Gobierno de Canarias respalda diversas actuaciones destinadas a mejorar las instalaciones y reforzar la capacidad operativa de la cofradía a través de dos líneas de subvenciones. Una está dirigida a financiar los gastos corrientes de las organizaciones pesqueras y otra destinada a proyectos de inversión en equipamiento.

En este contexto, la Dirección General de Pesca abonará, en los próximos días, la ayuda correspondiente a los gastos de funcionamiento de la entidad, una aportación que supone unos 36.000€ y que contribuirá a garantizar su viabilidad y a mejorar los servicios que presta a los profesionales del mar.

Actualmente, unos operarios construyen un nuevo techo en la planta baja. También preparan un gran espacio para abrir una moderna pescadería. Finalmente, el Gobierno planea rehabilitar el restaurante del recinto.