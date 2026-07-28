‘Batalla de Cerebros’ pone en juego el primer bote acumulado en Televisión Canaria

Ocho concursantes competirán este miércoles, a partir de las 21:30 horas, por convertirse en el primer ganador del premio acumulado del concurso

El concurso ‘Batalla de Cerebros’, presentado por José Croissier, pondrá en juego este miércoles 29 de julio, a partir de las 21:30 horas, su bote acumulado por primera vez en Televisión Canaria. Los ocho concursantes de la noche competirán por hacerse con un premio de 8.851 euros.

Después de seis programas en antena, el bote ha ido creciendo entrega tras entrega hasta alcanzar esta cifra, un premio que podrá llevarse quien logre superar la Ronda de Oro. Los participantes deberán demostrar sus conocimientos, su rapidez mental y su capacidad estratégica para avanzar en las diferentes fases del concurso.

Cuatro de los concursantes de esta semana repiten participación tras haber logrado abrirse camino hasta las semifinales en programas anteriores. Entre ellos se encuentran Selena, bióloga y actual récord de victorias del concurso; Aridane, cardiólogo; Ale, guía turístico que alcanzó por primera vez la final en la última entrega; y Selene, arqueóloga, que se incorporó recientemente a la competición tras imponerse a Gustavo, policía nacional y uno de los concursantes más destacados hasta el momento. Junto a ellos debutarán este miércoles Garoé, jurista de Fuerteventura; Micaela, periodista tinerfeña; Gerdani, informático grancanario; y Natalia, celadora del Hospital Universitario de Canarias.

Solo uno de ellos conseguirá llegar a la ronda final con opciones de hacerse con el bote.

Una competición para encontrar al mejor cerebro de Canarias

Cada jueves, ‘Batalla de Cerebros’ enfrenta a ocho concursantes en una competición de cultura general que comienza con una ronda clasificatoria. A partir de ahí, los participantes se miden en una serie de duelos en los que los aciertos y la rapidez son decisivos para avanzar de ronda y acumular el dinero de sus rivales.

Solo uno logrará imponerse en el gran duelo de la noche y acceder a la Ronda de Oro, donde tendrá la oportunidad de hacerse con el bote acumulado. Además, los cuatro mejores clasificados obtendrán una plaza para competir de nuevo en la siguiente entrega junto a nuevos aspirantes.

Ciencias, Deportes, Historia, Música, Cine y Televisión, Lengua y Literatura, Geografía, Arte o Gastronomía son algunas de las materias sobre las que deberán demostrar sus conocimientos. A través de algunas de sus preguntas, el concurso también acerca a la audiencia el legado de grandes figuras de Canarias y de algunos de los nombres más destacados de la cultura y la historia del Archipiélago

La audiencia podrá descubrir si alguno de los participantes logra hacerse con el primer bote acumulado de ‘Batalla de Cerebros’ este miércoles, a las 21:30 horas, en Televisión Canaria.