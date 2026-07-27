La UD Las Palmas afronta su tercer compromiso del ‘stage’ en Marbella midiéndose al equipo de la Segunda Liga de Portugal, el União Desportiva de Leiria, en el Banús Football Center. Se podrá seguir en directo en RTVC

La UD Las Palmas disputa este martes 28 de julio su tercer partido amistoso de la pretemporada 2026/27. Tras enfrentarse al Orlando Pirates sudafricano y al Al-Ittihad saudí, el equipo grancanario continúa afinando su puesta a punto durante la concentración que realiza en la Costa del Sol midiéndose al União Desportiva de Leiria, conjunto militante en la Segunda Liga de Portugal.

El partido de pretemporada que enfrenta a la UD Las Palmas vs UD Leiria se podrá ver en directo en RTVC

Tercer test del ‘stage’ en tierras andaluzas

El equipo amarillo sigue completando etapas en su calendario de preparación veraniega. La expedición grancanaria afronta este encuentro con el objetivo de continuar acumulando minutos de juego, afianzar los conceptos tácticos del cuerpo técnico y repartir cargas de trabajo entre toda la plantilla.

Tras un disputado e intenso ensayo ante el Al-Ittihad, los amarillos tienen ante sí un nuevo choque exigente frente al bloque portugués del Leiria para seguir cogiendo ritmo competitivo antes de encarar el tramo final de la pretemporada en tierras andaluzas.

Minutos para los nuevos fichajes y la cantera

La puesta a punto veraniega está dejando varias notas destacadas en el plantel amarillo. La amplia presencia de canteranos en el primer equipo está siendo una de las grandes sensaciones de la concentración, destacando la aportación del joven Iván Medina, autor del primer tanto de la pretemporada grancanaria en el duelo ante el Al-Ittihad.

A la frescura de los canteranos se suma el rodaje de las caras nuevas y el regreso de efectivos importantes. Jugadores como el atacante Jefté Betancor han comenzado a disfrutar de sus primeros minutos con la elástica amarilla, mientras que futbolistas contrastados como Manu Fuster, Kirian Rodríguez o la vuelta a la portería de Dinko Horkas siguen ganando ritmo de competición para liderar la columna vertebral del equipo este curso.

La propuesta de Rubén de la Barrera toma forma sobre el césped

Este test de preparación servirá también para seguir observando la implantación del modelo de juego introducido por el nuevo técnico amarillo, Rubén de la Barrera. Desde los primeros entrenamientos, el entrenador gallego ha apostado por una propuesta basada en el protagonismo con el balón y la presión para dominar al rival a través de la posesión.

Asimismo, de la Barrera ha aprovechado estos choques estivales para ensayar distintas variantes tácticas y adaptarse a las exigencias del juego. Un ejemplo fue el ajuste probado en el último compromiso en Marbella, donde situó una línea defensiva de cinco efectivos. Frente al Leiria, el cuerpo técnico buscará seguir puliendo la salida de balón y la efectividad en metros finales para conseguir la primera victoria de la temporada.

Horario del UD Las Palmas – UD Leiria

El encuentro se disputará este martes, 28 de julio, a partir de las 17:00 horas (hora canaria), en las instalaciones del Banús Football Center (Marbella).

Dónde ver en directo el UD Las Palmas – UD Leiria

Dentro del despliegue especial para la pretemporada de los equipos canarios, Televisión Canaria ofrecerá el choque en directo a través de sus distintas plataformas:

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