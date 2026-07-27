El encuentro podrá seguirse en directo a partir de las 17:00 horas, por Televisión Canaria, Canarias Play, YouTube y rtvc.es

Televisión Canaria retransmitirá este martes 28 de julio, a partir de las 17:00 horas, el tercer partido de pretemporada de la UD Las Palmas, que se enfrentará al União Desportiva de Leiria, conjunto de la Segunda División portuguesa. El encuentro se disputará en el Banús Football Center, dentro de las instalaciones del Marbella Football Center, en Málaga, y contará con la narración de Jesús Izquierdo, y los comentarios de Miguel Ángel Valerón.

La audiencia podrá seguir el encuentro en directo a través de Televisión Canaria, Canarias Play, el canal de YouTube @DeporteTVC y rtvc.es, estos tres últimos, geolocalizados para España.

El conjunto amarillo afronta su tercer amistoso de pretemporada tras las derrotas por 0-1 frente al Orlando Pirates y por 1-2 ante el Al-Ittihad en Marbella.

La retransmisión forma parte del acuerdo alcanzado por RTVC con la UD Las Palmas, el CD Tenerife y el Costa Adeje Tenerife para ofrecer en directo un total de 14 partidos de pretemporada de los tres clubes canarios en su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial..

Con esta cobertura, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y su apoyo a los clubes que representan a Canarias dentro y fuera del Archipiélago.