La moda baño de Gran Canaria gana visibilidad internacional en MOMAD

Pedro Palmas, Mommy Loves y Elena Morales amplían su red comercial con nuevos puntos de venta tras su participación en la feria MOMAD

La moda baño de Gran Canaria ha reforzado su proyección nacional e internacional con su participación en MOMAD, la principal feria comercial de la moda en España, celebrada del 23 al 25 de julio en IFEMA Madrid. El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Desarrollo Económico y del Programa Gran Canaria Moda Cálida, ha participado en esta cita junto a PROEXCA, dentro de la marca unificada Canarias Islas de Moda, con el objetivo de seguir impulsando la internacionalización de las empresas del sector y favorecer nuevas oportunidades comerciales.

MOMAD, la principal feria comercial de la moda en España, celebrada del 23 al 25 de julio en IFEMA Madrid

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó que «nuestra prioridad es seguir acompañando a las empresas en su crecimiento y abrir nuevas oportunidades comerciales para el sector. MOMAD es un escaparate estratégico para que nuestras firmas den a conocer su trabajo, establezcan nuevos contactos y continúen consolidando su presencia en el mercado nacional e internacional».

Asimismo, subrayó que «esta participación demuestra el compromiso del Cabildo con el desarrollo de la industria de la moda en la isla, apoyando a nuestras empresas en cada etapa de su crecimiento y apostando por herramientas innovadoras que refuercen su promoción. Un buen ejemplo es la experiencia inmersiva de Gran Canaria Swim Week que presentamos este año en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, una nueva forma de acercar nuestro principal evento de moda al público profesional».

Firmas participantes

En esta edición participaron las firmas Pedro Palmas, Mommy Loves y Elena Morales, que presentaron en la feria las colecciones con las que desfilaron en la última edición de Gran Canaria Swim Week. Además de mostrar sus propuestas a compradores, distribuidores y profesionales del sector, las marcas participaron en las distintas acciones comerciales organizadas durante la feria y en un desfile colectivo celebrado en el marco de MOMAD.

Diseños canarios en MOMAD, la principal feria comercial de la moda en España, celebrada del 23 al 25 de julio en IFEMA Madrid

La colección de Pedro Palmas

Pedro Palmas presentó “Tiempo”, su colección beachwear para 2027, inspirada en la arquitectura histórica europea. La propuesta transforma columnas, cúpulas y otros elementos arquitectónicos en estampados exclusivos y siluetas de líneas geométricas, dando lugar a una colección sofisticada que combina precisión técnica, funcionalidad y diseño contemporáneo.

El diseñador valoró especialmente el perfil profesional de los visitantes y los contactos comerciales generados durante la feria. «La experiencia ha sido muy positiva, con compradores especializados realmente interesados en la colección y numerosas solicitudes de precios y catálogos», explicó. La participación permitió a la firma recibir pedidos y avanzar en la apertura de dos nuevos puntos de venta en Madrid, en los barrios de Las Letras y Goya, que se sumarán a su presencia comercial en Lisboa e Italia. «Nos vamos muy contentos porque seguimos avanzando y ampliando nuestra red de puntos de venta», señaló.

Diseños canarios en MOMAD, la principal feria comercial de la moda en España, celebrada del 23 al 25 de julio en IFEMA Madrid

Carlota Guillén

Mommy Loves, de Carlota Guillén, llevó a MOMAD “Isleña”, una colección que rinde homenaje a Canarias desde una mirada contemporánea y emocional. Inspirada en la identidad, el paisaje y las mujeres del archipiélago, la propuesta reinterpreta algunos de los diseños más representativos de la firma con tejidos, colores y texturas que evocan el océano, la luz y el territorio insular.

Carlota Guillén destacó que el paso de Mommy Loves por MOMAD ha sido «muy positivo» y una oportunidad para encontrarse directamente con compradores y profesionales del sector, que pudieron conocer de primera mano la calidad de los tejidos, los acabados y la esencia de la marca. «Nos vamos muy satisfechos porque hemos conseguido cerrar nuevos puntos de venta de calidad, con los que compartimos valores y que sabrán trabajar y defender muy bien nuestro producto», afirmó la diseñadora, quien también valoró la feria como un espacio para generar contactos y nuevas oportunidades de crecimiento, y agradeció al Cabildo de Gran Canaria y a PROEXCA el apoyo brindado a las firmas canarias.

Desfile de moda de baño canaria en Diseños canarios en MOMAD, la principal feria comercial de la moda en España, celebrada del 23 al 25 de julio en IFEMA Madrid

La Costa de Elena Morales

Elena Morales mostró “La Costa”, una colección de moda baño concebida para mujeres reales, con diseños atemporales, artesanales y funcionales que priorizan la comodidad, la libertad de movimiento y una elegancia serena inspirada en la vida junto al mar.

Para Elena Morales, participar en MOMAD supone una oportunidad para dar a conocer su marca ante un público profesional, generar nuevas oportunidades de negocio y ampliar su red de puntos de venta. La diseñadora destaca que la feria le permite establecer contactos de calidad, conocer de primera mano la evolución del sector y seguir consolidando el posicionamiento de su firma. «Es un auténtico orgullo poder llevar a MOMAD una marca cuyas piezas están diseñadas y elaboradas en Gran Canaria. Cada nueva tienda que confía en nuestro trabajo contribuye a dar visibilidad al talento, la identidad y el cuidado artesanal que hay detrás de cada una de nuestras colecciones».

Gran Canaria Swim Week, también en realidad virtual

Como novedad, el espacio de Gran Canaria acogió por primera vez una experiencia inmersiva de Gran Canaria Swim Week, desarrollada en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Gracias a unas gafas de realidad virtual, los visitantes pudieron adentrarse en el principal evento internacional de moda baño de Europa y descubrir no solo la pasarela, sino también todo lo que sucede a su alrededor: el backstage, la preparación de las modelos, el ambiente entre bastidores y la experiencia completa que convierte a Gran Canaria Swim Week en una cita de referencia para el sector.

Gran Canaria Swim Week, también en realidad virtual

Esta propuesta innovadora despertó un notable interés entre los asistentes, ofreciendo una nueva forma de promocionar la moda de Gran Canaria y acercar el evento a quienes no han tenido la oportunidad de vivirlo en directo.

La participación en MOMAD forma parte de las acciones de promoción exterior impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria, a través de Gran Canaria Moda Cálida, junto a PROEXCA, dentro de la marca Canarias Islas de Moda, una estrategia común para reforzar la presencia de las empresas canarias en mercados nacionales e internacionales.

Sobre Gran Canaria Moda Cálida

Gran Canaria Moda Cálida es un programa impulsado por la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria para fortalecer el sector de la moda en la isla. A través de acciones de promoción, formación e internacionalización, el programa trabaja para mejorar la competitividad de las empresas y consolidar a Gran Canaria como un referente internacional de la moda, especialmente en el ámbito de la moda baño.