El hombre fue detenido después de provocar un grave riesgo al romper el cristal de la guagua en la que viajaba mientras el vehículo estaba en movimiento

Un pasajero rompe el cristal de la guagua en movimiento porque no le dejan bajar

Un pasajero de Guaguas Municipales, en Las Palmas de Gran Canaria, ha protagonizado un peligroso altercado este lunes. Pidió bajar de la guagua mientras estaba en movimiento. El chófer le negó esta posibilidad y le informó de que debía esperar a la siguiente parada. En ese momento, el pasajero cogió el martillo de emergencia instalado para situaciones graves y rompió el cristal.

Un pasajero rompe el cristal de la guagua en movimiento porque no le dejan bajar

El conductor tuvo que parar la guagua y la Policía Local acudió al lugar y detuvo a este hombre por alteración del orden y por provocar un riesgo para la seguridad vial.

La propia Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria publicó las fotografías del suceso en sus redes sociales explicando lo ocurrido.