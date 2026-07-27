Muere el bebé de 6 meses rescatado de un cayuco en El Hierro

El pasado miércoles el bebé ingresó junto a un hombre en el Hospital Universitario de La Candelaria en estado crítico por la hipotermia que sufría y finalmente ha fallecido

165 personas llegaban el pasado miércoles a La Restinga, en El Hierro. De ellas, una mujer falleció en el trayecto y otras 15 estaban graves y las trasladaron al hospital. La gravedad del estado de un hombre y un bebé obligó a trasladarlos al Hospital Universitario de La Candelaria, en Tenerife, y este lunes hemos conocido que el pequeño, de tan solo seis meses, ha fallecido.

No pudo superar las secuelas de la grave hipotermia que sufrió en las duras condiciones de la travesía entre África y Canarias a pesar de los esfuerzos del personal sanitario.

Fallece el bebé de seis meses que llegó en cayuco a El Hierro

Todo ocurrió la semana pasada, cando Salvamento Marítimo movilizó a la salvamar Diphda, que remolcó la embarcación hasta el muelle de La Restinga, donde llegó en torno a las 17:00 horas.

Los ocupantes de la embarcación han llegado en tan mal estado al muelle de La Restinga, que los servicios de emergencia de la isla dieron inicialmente por fallecido a una segunda persona, un hombre que realmente figura entre los hospitalizados.